Muere Sam Neill, estrella de Jurassic Park, a los 78 años; su familia confirma el fallecimiento

Muere Sam Neill El icónico actor, quien ya estaba libre de cáncer, falleció inesperadamente a los 78 años. (Especial)

El actor neozelandés Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que informó que el fallecimiento ocurrió de manera repentina mientras se encontraba en Sídney, Australia.

En el mensaje, compartido en redes sociales del histrión, sus familiares señalaron que Neill murió rodeado de sus seres queridos y destacaron que permanecía libre del cáncer de sangre que le fue diagnosticado en 2022.

También agradecieron al personal del Hospital Privado St. Vincent’s de Sídney por la atención brindada y solicitaron privacidad durante el duelo.

Sam Neill alcanzó la fama internacional en 1993 gracias a su interpretación del doctor Alan Grant en Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg.

El personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de la franquicia y volvió a interpretarlo en varias secuelas, incluida Jurassic World Dominion (2022). Además, participó en películas como The Piano, The Hunt for Red October, Event Horizon e In the Mouth of Madness, así como en series como Peaky Blinders e Invasion.

Muerte de Sam Neill La familia del histrión dio a conocer el deceso en sus redes sociales. (Instagram)

¿De qué murió Sam Neill? Familia señala que fue “inesperada” su muerte

En 2023, el actor reveló públicamente que padecía un linfoma de células T y que había recibido tratamiento.

En abril de este año anunció que se encontraba libre de cáncer. Al respecto, la familia no dio a conocer la causa del fallecimiento y únicamente señaló que fue inesperado.

Tras conocerse la noticia, colegas, figuras del cine y seguidores comenzaron a despedir al actor en redes sociales: el primer ministro australiano, Anthony Albanese, también rindió homenaje a Neill y destacó su legado artístico y la forma en que enfrentó la enfermedad con dignidad.

Muerte de Sam Neill El premier australiano, Anthony Albanese, lamentó el deceso del actor. (X)

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, y se mudó a Nueva Zelanda cuando era niño.

A lo largo de más de cinco décadas construyó una de las carreras más sólidas del cine y la televisión, con más de 150 créditos actorales.

Su interpretación del doctor Alan Grant en Jurassic Park lo convirtió en un referente de la cultura popular y en uno de los rostros más queridos del cine de aventuras