La nueva película de Alejandro Iñárritu estrena su primer tráiler: ¿Competirá el director mexicano por el Óscar?

Digger Nueva Película de Alejandro González Iñárritu que protagoniza a Tom Cruise. (@TomCruise)

El tráiler de la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu acaba de salir. La película se estrenará este año.

¿Cuándo se estrena Digger, nueva película de Alejandro González Iñárritu?

El nuevo filme de Alejandro González Iñarritu, cuya última película fue Bardo estrenada en 2022, es protagonizado por Tom Cruise, quien viene de comandar éxitos como la última entrega en la saga de Misión Imposible y Top Gun: Maverick (2022), película que muchos han caracterizado como clave en salvar a los cines de la quiebra en la era de streaming.

En el avance, se ve al actor con bastantes cosméticos para hacerlo parecer más viejo y descuidado. El uso de maquillaje lo hace irreconocible de una manera que no se había visto desde Una guerra de película (2008).

Cruise interpreta al magnate de petróleo Digger Rockwell, cuyos emprendimientos desatan una catástrofe que amenaza el planeta Tierra. Esto lo lleva a considerarse el salvador del mundo y a emprender una misión que podría determinar el destino de todos. La cinta es una comedia negra cuyo reparto también también incluye a otros actores con trayectoria espectacular como es el caso de John Goodman (El gran Lebowski, Monsters Inc.), Riz Ahmed (Primicia mortal, Sound of Metal), Sandra Hüller (Anatomía de una caída, Proyecto Fin del Mundo) y Jesse Plemons (Breaking Bad, Bugonia).

Sobre la película, Cruise ha dicho que esta representa una culminación de su destacada carrera como actor. Afirma que es algo a lo que nunca se había enfrentado antes. “Nunca he tenido algo que me enfrente de esta manera y tampoco Alejandro nunca cuando comenzamos”, comentó el histrión.

El film verá los cines el próximo 2 de octubre. Fue completamente grabado en el formato VistaVision (utilizado recientemente en El brutalista, Una batalla tras otra, y Cumbres borrascosas), por lo que apreciarlo en la pantalla grande resulta esencial para todos los cinéfilos y fanáticos del director.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

¿Competirá Digger para los premios Óscar?

La película tendrá una distribución teatral amplia, lo cual la hace elegible a los Premios Óscar. Además, será estrenada en vísperas de los prestigiosos galardones. Se espera que la cinta reciba como menos algunas nominaciones en la entrega 99 de los premios.

Alejandro González Iñárritu es uno de los tres directores en la historia de los premios en recibir el premio de Mejor Director dos veces consecutivas por su películas Birdman (2014) y El renacido (2015). Queda por ver si esta película le merece su triplete, cosa que sólo han logrado William Wyler y Frank Capra, y que únicamente fue superada por el emblemático John Ford, quien sostiene el récord de cuatro premios.