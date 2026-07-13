Versión extendida de Backrooms: ¿Cuándo podrá verse gratis en YouTube?

Backrooms La película ha sido el éxito de taquilla más grande para el estudio A24 en su historia tras y una de las más aclamadas de este 2026.

Este 2026, las películas de terror, particularmente aquellas del subgénero del horror psicológico han tenido un paso triunfal tanto en las taquillas como en la crítica. Filmes como Obsession, 28 Years Later, Hokum, The Mommy, entre otras han dejado impresiones positivas. Sin embargo, el de mayor éxito hasta el momento es Blackrooms, la película basada en la popular leyenda de internet sobre realidades paralelas y que se convirtió en la de mayor éxito económico para el estudio A24. Ahora, después de este logro en salas de cine, su director está a punto de publicar una versión extendida completamente gratis y disponible en línea.

¿Cuándo estrenará la versión extendida de la película Backrooms en YouTube?

Después de recaudar más de 363 millones de dólares en taquilla a nivel Mundial, Kane Parsons (director de la película), confirmó que existe una versión extendida de la misma con 15 minutos de material adicional, misma que se titula Backrooms: Everything Must Go Edition, misma que también estará exhibiéndose en algunas salas de cine selectas en Estados Unidos y algunas partes del mundo.

No obstante, para quienes quieren disfrutar de esta nueva experiencia, la buena noticia es que llegará muy pronto a YouTube sin ningún costo adicional. Así lo confirmó el propio Kane Parsons en un foro de Reddit. Aunque no dio una fecha exacta, señaló el fin de semana que el material estará disponible “Esta misma semana”, por lo que se puede esperar que sea subida entre este 13 y el próximo 19 de julio.

¿Por qué Backrooms se convirtió en un fenómeno del cine de terror?

El filme, protagonizado por Chiwetel Ejifor y Renate Reinsve, ha venido a consolidar una tendencia de los años recientes, donde el cine de terror ha encontrado una versión más refinada de aterrorizar a su audiencia donde se presen situaciones familiares y cotidianas que pueden transformarse en algo perturbador, sin necesidad de recurrir a creaturas monstruosas o escenas sangrientas.

Además, al basarse en una ‘Creppypasta’ originaria de internet, consiguió una popularidad importante debido a las histoiras previas y leyendas de internet que ayudaron a forjar la versión definitiva de esta historia