Mentiras All-Stars: preventa de los boletos, fechas y ciudades donde habrá funciones especiales con Danna

Mentiras All-Stars El popular musical mexicano tendrá funciones con dos de sus protagonistas de la adaptación de la serie y con la incorporación de Danna en funciones especiales.

Mentiras: El Musical está de regreso. La popular historia con canciones mexicanas ochenteras y que recientemente tuvo un nuevo éxito con la adaptación a serie en Amazon Prime Video tendrá nuevas funciones estelares con Mariana Treviño, Belinda y Danna como invitada especial. Serán tres presentaciones estelares en tres ciudades de nuestro país para revivir las historias de Lupita, Dulce, Yuri y Daniela con melodías y letras de la música mexicana ochentera.

Mentiras All-Stars: fechas y ciudades confirmadas para nuevas funciones

A través de sus redes sociales oficiales, el equipo de Mentiras reveló el cartel promocional con las tres artistas, generando gran expectativa entre los fans del “Mentiverso”. Esta edición especial reunirá a figuras destacadas para revivir los icónicos personajes y los grandes éxitos del pop en español de los años 80, con una producción renovada.

La gira de Mentiras All Stars con Danna Paola como invitada especial visitará las siguientes ciudades:

Ciudad de México – 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional.

– 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional. Monterrey – 2 de octubre de 2026 en el Auditorio Banamex.

– 2 de octubre de 2026 en el Auditorio Banamex. Guadalajara – 9 de octubre de 2026 en el Auditorio Telmex.

Boletos para Mentiras All-Stars: ¿Cuándo y dónde comprar entradas en preventa?

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos correspondientes. Se recomienda a los interesados estar atentos a las plataformas oficiales para evitar fraudes y asegurar sus lugares en estas funciones limitadas.

Según la información oficial difundida por la producción:

Preventa Banamex : Del 20 al 22 de julio de 2026.

: Del 20 al 22 de julio de 2026. Venta general: A partir del 23 de julio de 2026 (o según disponibilidad posterior).

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