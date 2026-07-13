Josh Grisetti Muere Josh Grisetti a los 44 años: ¿Qué le pasó al actor de Broadway? (Instagram: (@joshgrisetti))

La comunidad del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Josh Grisetti, reconocido por su participación en la aclamada serie de Prime Video La maravillosa Señora Maisel y por una destacada trayectoria en los escenarios de Broadway. El artista falleció el pasado viernes 10 de julio de 2026 a la edad de 44 años.

¿Qué le pasó al actor de Bordway?

La lamentable noticia fue compartida de manera pública por su amigo cercano y compañero de elenco en la emblemática puesta en escena Something Rotten!, Rob McClure. A través de su perfil oficial de Instagram, McClure dedicó un emotivo mensaje de despedida para rendir homenaje al talento y carisma de Grisetti, confirmando que el deceso fue a causa de un suicidio.

Grisetti dejó una huella profunda en el teatro musical de Nueva York, participando en producciones memorables y ganándose el respeto de sus colegas gracias a su versatilidad actoral y su potente calidad vocal. Su transición a la televisión, con producciones de gran manufactura, también le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público internacional.

¿Quién era Josh Grisetti?

Nacido en Washington D.C. en diciembre de 1981, Josh Grisetti se formó en la North Carolina School of the Arts y se graduó en 2004 en el Boston Conservatory con una licenciatura en teatro musical. Al momento de su trágico deceso, el actor residía en el sur de California, donde compaginaba su carrera artística con la labor docente.

¿Cómo fue su consagración en el mundo de Broadway?

Su esperado debut en los grandes escenarios de Broadway llegó en 2015 con el papel de Marty Kaufman en la obra It Shoulda Been You. Esta actuación consagratoria le valió el prestigioso Theatre World Award, además de nominaciones al Drama Desk Award y al Outer Critics Circle Award, consolidándolo de inmediato como uno de los talentos más prometedores del teatro musical.

En 2016, se afianzó con fuerza en los escenarios neoyorquinas al asumir el rol de Nigel Bottom en la exitosa producción Something Rotten!. En este proyecto compartió escena de manera muy estrecha con Rob McClure, quien interpretó a su hermano Nick Bottom tanto en la temporada oficial de Broadway como en la posterior gira nacional del musical, forjando una entrañable amistad fuera de los escenarios.

¿Cuáles fueron sus papeles más destacados en la televisión?

Aunque el teatro era su principal enfonce artisitico, Grisetti construyó una sólida presencia en la pantalla chica a lo largo de las últimas dos décadas.

Su papel televisivo más reciente y recordado a nivel global fue el de Ralph Emerson, personaje al que dio vida a lo largo de ocho episodios durante la quinta y última temporada de la aclamada serie de Prime Video La maravillosa señora Maisel del año 2023.

Su versatilidad interpretativa también le permitió tener apariciones especiales en reconocidos dramas televisivos como Nurse Jackie y The Good Fight.



