¡Avengers: Doomsday adelanta taquilla! Disney planea venta anticipada de entradas para la próxima semana

Venta anticipada para Avengers: Doomsday The Hollywood Reporter informó que Disney pretende adelantar la venta de boletos para Avengers: Doomsday; la fuente también reveló la duración aproximada de la película.

De acuerdo con información obtenida en exclusiva por The Hollywood Reporter, el conglomerado de entretenimiento más grande del mundo —Disney— detrás del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) planea adelantar la venta de boletos para Avengers: Doomsday, cinco meses antes de su estreno global en cines.

La información del medio estadounidense indica que dicha venta anticipada podría estar disponible para Estados Unidos a partir del lunes 20 de julio, empatando con la participación de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego que se llevará a cabo durante esa semana.

¿Venta anticipada de boletos para Avengers: Doomsday? Todo lo que se sabe de la estrategia de Disney

The Hollywood Reporter anunció este martes 14 de julio que, en exclusiva, el estudio compartió sus planes de anticipar la venta de boletos para su primer magno crossover en la industria cinematográfica de súperheroes, la ansiada Avengers: Doomsday.

Sin embargo, esta venta adelantada de entradas está reservada únicamente para Estados Unidos y se limitará a las salas Infinity Vision, marca de gran formato que Disney creó después de que Warner Bros. reservara las salas IMAX para Dune Parte III durante tres semanas después del estreno de ambas películas, las cuales compartirán el 18 de diciembre de 2026 como fecha de lanzamiento.

Según la información exclusiva obtenida por el medio estadounidense, el estudio también reveló que la duración de la película será de dos horas y 45 minutos (165 minutos), sin embargo, detallaron que dicho tiempo podría variar ligeramente al momento de su estreno oficial, ya que es poco probable que el metraje final esté cerrado con tanta antelación.

Por otra parte, indicaron que Disney también ofrecerá entradas Infinity Vision para el reestreno de Avengers: Endgame el 25 de septiembre, cuyo contenido relanzado ofrecerá material inédito y directamente conectado a la nueva película, lo que ampliará el filme a más de tres horas de duración.

A pesar de que Marvel declinó hacer comentarios, la venta pretende lanzarse sólo unos días antes de la presentación de Marvel en la Comic-Con de San Diego el 25 de julio, donde se espera que se presente el primer tráiler completo del ambicioso filme.

¿Cuándo se estrenará el tráiler oficial de Avengers: Doomsday?

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta que Marvel Studios usará para el lanzamiento del primer tráiler oficial de su próximo gran evento del universo cinematográfico de superhéroes, Avengers: Doomsday, sin embargo, internautas han comenzado a especular que el estreno mundial del adelanto podría llegar durante el panel del estudio en la Comic-Con de San Diego.

De acuerdo con la programación de la convención, el ansiado día sería el sábado 25 de julio de 2026, debido a que la compañía anunció que su panel será la oportunidad perfecta para mostrar “una mirada exclusiva a lo que viene después”.

La programación del evento posiciona el panel de Marvel Studios a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, espacio en el que se compartirán detalles específicamente del contenido cinematográfico o series para streaming.