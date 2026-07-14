¡Conoce a Zendaya y Tom Holland! Cinépolis y Cinemex anuncian dinámicas para el Fan Event de Spider-Man: Brand New Day

Fan Event México de Spider-Man Un Nuevo Día Arrancarán las dinámicas para obtener los limitados boletos.

A tan sólo un par de semanas más para el estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Spider-Man: Brand New Day, Sony Pictures emprendió la gira mundial de prensa con México en la lista de países a visitar por el reconocido elenco del filme, lo que encendió la emoción de millones de fans del arácnido en el país.

Finalmente, tras múltiples rumores, las cadenas de cine líderes en México, Cinépolis y Cinemex, anunciaron a través de sus cuentas oficiales en redes sociales la fecha oficial del Fan Event México de Spider-Man, así como el recinto en el que se llevará a cabo y la manera en la que el público podrá obtener una de las codiciadas entradas.

Fan Event México de Spider-Man Un Nuevo Día: ¿cuándo y dónde será?

A través de redes sociales, Sony Pictures lanzó un comunicado con estética de videojuego clásico para anunciar los países que el reparto de Spider-Man: Brand New Day visitará durante su gira promocional, previo al estreno de la película a finales de julio de este año, incluyendo la Ciudad de México como uno de los destinos.

Después de largas semanas de espera e incertidumbre, finalmente Cinépolis y Cinemex confirmaron este inicio de semana que el Fan Event México de Spider-Man se llevará a cabo el lunes 20 de julio de 2026 en Aztlán Feria de Chapultepec, cuya apertura de puertas está programada para las 17:00 horas, mientras que el inicio de la alfombra roja será a las 20:30 horas del anochecer.

La convocatoria limitada invita a los y las fans a lucir sus trajes de Spider-Man o vestuarios que celebren al popular superhérore, más importante aún, prepararse para conocer a talento de la película, ya que el evento traerá de invitados a rostros reconocidos del filme como Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker, y la modelo y actriz Zendaya, nominada a los Emmy 2026.

Este 2026 no será el primer año en el que Holland visitará México para promocionar películas del amigable vecino Hombre Araña, ya que el actor pisó tierras mexicanas durante 2017 y 2019, por los estrenos de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, respectivamente, las primeras dos entregas de su saga en el MCU.

Anuncian dinámicas en redes sociales para obtener boletos al Fan Event de Spider-Man Brand New Day

Las entradas para acceder al ansiado evento no estarán a la venta, sino que podrán ser adquiridas por los seguidores y seguidoras del icónico personaje mediante dinámicas en redes sociales, una operación popular en estos eventos para incentivar al público fanático a expresar su amor por la historia llevada a pantalla grande.

🕷️ ¡El Fan Event de #SpiderManUnNuevoDía ya tiene fecha! Prepárate para una noche inolvidable junto al talento de la película.



¡Y no olvides asistir con tu mejor disfraz de Spider-Man para vivir la experiencia al máximo! 🕸



Consulta todos los detalles en la imagen y mantente… pic.twitter.com/Wu0nKJSZfA — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) July 13, 2026

Sin embargo, se desconocen las dinámicas exactas hasta el momento, mas el estudio detrás del filme y las cadenas de cine líderes en México, Cinépolis y Cinemex, han anunciado que darán a conocer las actividades a partir de este martes 14 de julio, ¡por lo que debes estar muuuy atento y atenta a sus cuentas en redes!

Los boletos para el Fan Event México de Spider-Man serán obsequiados a fans a través de los siguientes contactos, según lo reporta la convocatoria oficial:

Cinemex.

Cinépolis.

Los 40 Principales.

De Estreno.

Sony Pictures MX.

Durante este martes, tendrás que mantener la atención en cada una de las redes sociales de estas organizaciones para poder enterarte de las dinámicas a realizar y triunfar con un boleto para conocer al elenco de Spider-Man: Un Nuevo Día.

Por otra parte, el comunicado oficial detalló que dichas entradas contarán con un código de barras y serán intransferibles, además de que el acceso estará sujeto a presentar una identificación oficial que coincida con el registro del boleto.