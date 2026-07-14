City of the Sun estrena “Ángeles (Por Ti)” junto a Los Eclipses: “México nos dio una energía increíble”

City of the Sun

Tras el lanzamiento de Under the Moon, City of the Sun continúa expandiendo su universo sonoro con “Ángeles (Por Ti)”, un sencillo que une el característico estilo cinematográfico del grupo neoyorquino con el dream-pop electrónico del dúo franco-mexicano Los Eclipses. La canción formará parte de la edición especial del álbum, producido junto a Phil Ek, y llega después de la cálida recepción que la banda tuvo durante su reciente presentación en la Ciudad de México, donde confirmó el fuerte vínculo que mantiene con el público mexicano.

City of the Sun

Una colaboración que amplía el universo de City of the Sun

Para John Pita, guitarrista y fundador de la agrupación, el acercamiento con Los Eclipses surgió de forma completamente natural. Todo comenzó después de descubrir una de sus canciones en redes sociales y reconocer que existía una sensibilidad artística muy cercana a la de City of the Sun.

"Les enviamos cuatro canciones y ellos eligieron ‘Ángeles’. Nos regresaron una versión que fue una sorpresa simple y hermosa“, recordó.

Aunque City of the Sun se ha consolidado internacionalmente por contar historias sin necesidad de palabras, la incorporación de voces nunca fue un objetivo forzado, sino una evolución creativa que apareció en el momento indicado.

"Siempre quisimos hacer colaboraciones vocales, pero no habíamos encontrado la voz adecuada. Con Los Eclipses simplemente todo hizo clic“, explicó Pita.

El resultado fue una pieza donde las guitarras continúan guiando el viaje emocional mientras las texturas electrónicas y la interpretación vocal aportan nuevas dimensiones a la composición original.

"Ellos tomaron nuestra música y, en cierto sentido, la hicieron todavía más cinematográfica“, señaló el músico.

Para el baterista Zach Para, uno de los aspectos más interesantes fue comprobar cómo una composición instrumental podía abrir espacio para una interpretación completamente distinta sin perder su identidad.

"Escuchamos la versión y no tuvimos ninguna observación. Simplemente funcionó. Esa es la belleza de la música instrumental: deja espacio para que otros la interpreten y la hagan suya“, afirmó.

El sencillo explora emociones como el deseo, la devoción y la melancolía, pero desde una atmósfera envolvente que mantiene intacta la esencia contemplativa que ha distinguido al grupo desde sus primeros discos.

Los Eclipses

El sonido evoluciona sin perder la esencia

La incorporación de sintetizadores, elementos electrónicos y voces representó un nuevo reto para la banda, aunque ninguno de sus integrantes sintió que estuviera alejándose de la identidad que han construido durante años.

"Siempre quiero conservar ese elemento de ensueño en City of the Sun. No importa si hacemos algo más cercano al rock o completamente acústico“, explicó Pita.

Para Zach Para, la clave estuvo en que Los Eclipses trabajaron sobre una canción ya terminada, respetando el lenguaje musical que City of the Sun había construido desde el principio.

"Nosotros simplemente hicimos lo que siempre hacemos. Ellos encontraron el espacio perfecto para sumar su propio estilo y elevar la canción“, comentó.

La edición especial de Under the Moon también marca una etapa importante gracias al trabajo realizado junto al reconocido productor Phil Ek, famoso por colaborar con artistas como Fleet Foxes y Father John Misty.

Pita reconoce que una de las mayores virtudes del productor fue lograr que el disco conservara la sensación de estar escuchando músicos tocando en una misma habitación, pero con una dimensión sonora mucho más amplia.

"Phil consiguió capturar el alma de nuestros instrumentos y hacer que todo sonara enorme sin perder la naturalidad“, explicó.

Para coincide con esa visión y asegura que el productor nunca intentó modificar la esencia del grupo.

"No quiso cambiar quiénes somos. Lo que hizo fue potenciar nuestro sonido y hacerlo crecer“, afirmó.

Después de explorar influencias que van desde el folk latino hasta el blues, el rock independiente y la música del mundo, ambos coinciden en que el secreto para mantener la identidad de City of the Sun ha sido no perseguir tendencias pasajeras.

"Es importante inspirarte en todo lo que escuchas, pero nunca olvidar quién eres. Cuando intentas parecerte a alguien más es cuando pierdes el rumbo“, reflexionó John Pita.

México, un público que impulsa el futuro de la banda

La reciente presentación de City of the Sun en la Ciudad de México dejó una huella importante en los músicos, quienes destacan la intensidad con la que fueron recibidos durante su primer concierto propio en el país.

"Quiero volver a la Ciudad de México tan pronto como sea posible. Hay muchísima pasión y una energía increíble“, expresó John Pita.

Para Zach Para, la respuesta del público comenzó incluso antes del concierto.

"Ver la fila rodeando el recinto antes de abrir las puertas fue algo muy especial. Desde el escenario sentíamos que la gente nos devolvía toda la energía y eso hace que el concierto crezca constantemente“, recordó.

El baterista considera que ese intercambio emocional es justamente lo que convierte una presentación en una experiencia inolvidable.

"Cuando el público responde así, se crea una especie de círculo de energía. Ellos te impulsan a tocar mejor y tú les devuelves todo sobre el escenario“, aseguró.

Mirando hacia el futuro, la banda considera que “Ángeles (Por Ti)” representa apenas el inicio de una nueva etapa donde las colaboraciones vocales tendrán un papel cada vez más importante.

"Es como si hubiéramos tocado toda nuestra carrera con un solo instrumento y de pronto descubriéramos otro completamente nuevo. Las voces abren un universo enorme de posibilidades“, explicó Pita.

Aunque City of the Sun seguirá apostando por su característico lenguaje instrumental, sus integrantes reconocen que trabajar con artistas como Los Eclipses les permitió descubrir nuevas formas de contar historias sin renunciar a la identidad que los ha convertido en una de las propuestas instrumentales más reconocidas de la última década.

Antes de despedirse, John Pita adelantó que el camino apenas comienza. "Estén atentos porque vienen más colaboraciones. A finales de julio lanzaremos otra con un artista increíble y estamos muy emocionados por todo lo que sigue“, concluyó.