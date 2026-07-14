Xolo Maridueña regresa al DCU: el actor mexicanoamericano estará en ‘Man of Tomorrow’ como Blue Beetle

Xolo Maridueña Reinterpretará su rol de Blue Beetle en el DCU (cuartoscuro)

Xolo Maridueña (conocido por su rol en la serie Kobra Kai), actor que interpretó el rol de Blue Beetle en la homónima película de 2023, regresará para unirse a Superman de David Corenswet y el Lex Luthor de Nicholas Hoult en la siguiente entrega de DC Comics planeada para 2027: Man of Tomorrow.

¿Regresará Xolo Mariedueña al DCU?: Esto se sabe

Según reportó The Wrap, el actor californiano regresará al nuevo universo comandado por James Gunn. El insider de Hollywood Daniel Richtman también dijo haberlo visto en el ser de la película.

La película formó parte de el universo que comenzó a urdir Zack Snyder en 2013 con su versión del icónico personaje en El hombre de acero y que concluyó con Aquaman y el Reino Perdido (2023). A pesar de contar con varios fanáticos acérrimos de la propuesta más oscura de esta saga de películas, la mayoría de las entregas fueron fracasos críticos y de taquilla, lo cual llevó a DC a reconsiderar la trayectoria de sus películas bajo el mando de Gunn. El nuevo universo comenzó con la aclamada Superman de 2025.

Gunn expresó interés en recuperar e incorporar algunos de los personajes y actores que se quedaron atrás en el universo pasado (ejemplo de esto fue John Cena y su querido Peacemaker). Entre ellos, mencionó al personaje de Jaime Reyes, conocido por su nombre de héroe Blue Beetle. Sin embargo, hubo mucha incertidumbre debido a los carentes números que generó la película. En un presupuesto de 125 millones de dólares la película tan sólo generó 130 millones, apenas recuperando la inversión. Sin embargo, la cinta fue bien recibida entre críticos y fanáticos y, en especial, se señaló la actuación de Maridueña como uno de los puntos fuertes de la misma.

Todavía es incierto que rol jugará el personaje en la película, pues muy poco se sabe de la misma hasta ahora. Se sabe que la película gira en torno al superhéroe de Krypton haciendo equipo con Lex Luthor, su archienemigo, para juntos detener una amenaza más grande que amenaza al planeta.

Es una gran noticia para todos los aficionados mexicanos de los superhéroes de DC, ya que el superhéroe representa el primer vigilante enmascarado de ascendencia mexicana que saldrá en pantalla en este nuevo universo.