¡Reeves libera primer teaser de The Batman II! Y reagenda fecha de estreno... para 2028

The Batman II El adelanto revela que la película se estrenará casi medio año después a su última fecha oficial.

Buenas y malas noticias para el público fanático del vigilante de Ciudad Gótica, pues a pesar de que Matt Reeves —guionista, director y productor— reveló las primeras imágenes de prueba de cámara de Robert Pattinson de vuelta en el icónico traje de murciélago la mañana de este miércoles, también confirmó lo que ningún seguidor o seguidora de su universo deseaba: otro retraso para la ansiada secuela, cuya nueva fecha será casi medio año después a la última programación oficial de estreno.

Nuevamente protagonizada por el actor británico en el papel del Caballero Oscuro, acompañado de nuevas adiciones de talla mundial al reparto como Sebastian Stan o Scarlett Johansson —familiarizados con el género de los cómics en pantalla grande gracias a sus participaciones en el MCU—, The Batman II ha sufrido tres duros retrasos desde el anuncio del proyecto.

The Batman II llegará a los cines en 2028: ¿por qué se ha retrasado tanto?

Matt Reeves reinició el universo cinematográfico del vigilante más popular de DC Cómics, Bruce Wayne alias Batman, en el año 2022, con una primera entrega que sorprendió a fanáticos y fanáticas del murciélago al presentar una historia que rescató la esencia detectivesca del héroe de Gotham; este acierto ocasionó que la mirada del público no pudiera apartarse de lo que sea que Reeves pudiera traer después.

Sin embargo, debido a cuestiones creativas, el guión para The Batman Part II sufrió un retraso significativo, ya que Reeves quiso contar con el tiempo suficiente para escribir una secuela digna del universo que actualmente lidera Robert Pattinson en el papel del huérfano multimillonario (y vigilante nocturno), por lo que el proyecto pasó de la fecha original de octubre 2025 a octubre de 2027, casi empatando con su contraparte —pese a no formar parte del mismo universo cinematográfico— Superman, con el estreno veraniego de Man of Tomorrow.

Ante los avances en los nuevos y la nueva integrante del elenco para la película, y con un guión finalmente terminado, los fanáticos y fanáticas confiaron en que la producción iba viento en popa... pero, según lo revelado esta mañana a través de la actualización en Vimeo que realizó Matt Reeves, parece no ser más el caso.

De acuerdo con el primer teaser lanzado este miércoles, The Batman II se estrenará el 2 de febrero de 2028, cuatro meses más tarde a la última fecha oficial que el estudio había contemplado para el estreno del filme.

James Gunn, co-CEO de DC Studios, defendió el primer retraso al explicar que es “bastante común” que las producciones de esta escala tengan largos periodos de espera antes del estreno de su secuela, por lo que el público ha señalado que este último retraso le dará a Reeves más tiempo para la posproducción.

¿De qué tratará The Batman II y quiénes están en el reparto?

A través de su cuenta oficial en X, el director y guionista de The Batman II reveló el elenco oficial de la nueva película utilizando gifs y enigmáticos mensajes de bienvenida durante el mes de mayo.

Entre los rostros se encontraron aquellos que ya habían brillado durante la primera película en 2022, así como nuevos nombres que encendieron la emoción del público; estos actores y actrices son:

Robert Pattinson: Bruce Wayne (Batman).

Jeffrey Wrigth: James Gordon.

Andy Serkis: Alfred Pennyworth.

Colin Farrell: Oswald ‘Oz’ Cobb, también conocido como El Pingüino.

también conocido como Jayme Lawson: Bella Reál.

Gil Perez-Abraham: Oficial Martínez.

Scarlett Johansson: sin revelar.

sin revelar. Sebastian Stan: ain revelar.

ain revelar. Charles Dance: Christopher Dent.

Sebastian Koch: sin revelar.

A pesar de que Johansson y Stan fueron señalados para interpretar al matrimonio Gilda y Harvey Dent, nuevos rumores alrededor de la producción han empujado a la actriz y el actor a otros posibles personajes, resaltando Pamela Isley (Poison Ivy) y Victor Zsasz; por otra parte, Koch ha sido rumorado para ocupar el lugar del fiscal Harvey Dent, quien más adelante podría transformarse en el villano Two-Face.

Hasta el momento, se tiene poco conocimiento sobre el guión de la esperada secuela, pero insiders han apuntado que la trama podría tener a la Corte de los Buhós como principales villanos a enfrentar.