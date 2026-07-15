El concurso de belleza que convirtió a Elsa Aguirre en estrella del Cine de Oro: así inició su carrera como actriz

Elsa Aguirre | El concurso de belleza que cambió su vida.

La historia de Elsa Aguirre en el cine mexicano comenzó mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras de la Época de Oro. Su entrada a la industria no fue resultado de perseguir el sueño de convertirse en actriz, sino de un concurso de belleza que cambió por completo el rumbo de su vida cuando apenas era una adolescente.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre pasó parte de su infancia en Mixcoac y posteriormente se mudó con su familia a Tacubaya, en la Ciudad de México. Su adolescencia estuvo marcada por dificultades económicas y un grave problema de salud.

Elsa Aguirre superó una dura enfermedad antes de convertirse en una estrella

La actriz contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que a los 13 años enfermó de fiebre de malta, una infección que, debido a la falta de antibióticos y tratamientos eficaces en aquella época, la mantuvo durante más de un año con fiebre constante y fuertes dolores reumáticos. Como consecuencia perdió mucho peso y parte de su cabello, a pesar de ello, siempre se consideró de carácter resiliente para darle batalla a esta enfermedad.

Una vez recuperada y con el apoyo de su madre y de una tía, que vio en ella y sus hermanas un gran potencial, decidieron inscribirse en un certamen organizado por la productora CLASA Films Mundiales, que buscaba descubrir nuevos talentos para la industria cinematográfica.

Aunque nunca había participado en un concurso y confesó sentirse intimidada por las demás concursantes, además de la incomodidad que le provocaba desfilar en traje de baño frente a las cámaras, Elsa logró imponerse. Ella obtuvo el primer lugar, mientras que sus hermanas Hilda Aguirre y Alma Rosa Aguirre también quedaron entre las primeras posiciones del certamen.

Ese triunfo le abrió de inmediato las puertas del cine

Gracias al concurso, Elsa Aguirre y su hermana Alma Rosa recibieron la oportunidad de participar en su primera película. Aunque el personaje que interpretó fue pequeño, su belleza llamó la atención de productores y directores de la época.

Uno de quienes vio potencial en la joven fue el director Julio Bracho, quien, pese a que Elsa no tenía estudios de actuación, consideró que podía desarrollar su talento con la experiencia. Por ello la invitó a formar parte de la película Don Simón de Lira, estrenada en 1946.

A partir de entonces comenzó un ascenso constante dentro de la industria cinematográfica. Poco a poco dejó atrás los papeles secundarios para convertirse en protagonista de numerosas producciones, trabajando para distintas compañías y compartiendo créditos con grandes figuras del Cine.

El concurso de belleza al que llegó por necesidad terminó siendo el punto de partida de una carrera que la convirtió en una de las máximas estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, un legado que permanece vigente tras su fallecimiento a los 95 años.