Ceniza en la boca Películas Mexicanas en los Oscars 2027: estas son las cintas que podrían competir por la estatuilla

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) ha anunciado de manera oficial las películas nacionales que buscarán representar a México en las ceremonias de premios más importantes del cine internacional: los Premios Oscar en Estados Unidos.

El cine nacional en territorio extranjero

La AMACC dio a conocer este lunes 13 de julio la lista de 17 producciones nacionales que competirán por la oportunidad de llevar el nombre de México a la 99.ª edición de los Premios Oscar. Estas películas, muchas de las cuales ya han cosechado reconocimientos en diversos festivales internacionales, demuestran el enorme potencial artístico y la diversidad narrativa del séptimo arte mexicano en la actualidad.

Las 17 películas que buscan representar a México

La lista de largometrajes seleccionados por la AMACC para iniciar este camino hacia la estatuilla de oro está conformada por:

Campeón Gabacho

Ceniza en la boca

Chicas tristes

Cocodrilos

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

El jardín que soñamos

En el camino

Flamingos

Hombre al Agua

La eterna adolescente

La reserva

Las mutaciones

Moscas

No dejes a los niños solos

Oca

Sobre las olas

Un hijo propio.

Te presentamos las 17 cintas que buscan representar a México en los Premios Oscar y Goya 2027. 🇲🇽



¿Cuál es tu favorita? pic.twitter.com/TrdTUhCtRB — AMACC (@AcademiaCineMx) July 13, 2026

Grandes nombres en la dirección cinematográfica

Dentro de la lista destacan proyectos encabezados por figuras consagradas de la industria. Destaca la participación de Diego Luna, quien toma la silla de director con Ceniza en la boca, una producción basada en la aclamada novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro. Por su parte, Gael García Bernal alza la mano en la selección con Hombre al agua, firmando el que representa su tercer largometraje como director.