La La Land regresa a los cines por décimo aniversario: ¿Habrá funciones en México?

¿Cuándo se reestrena La La Land? | Ryan Gosling y Emma Stone vuelven a la pantalla grande.

Los fanáticos de La La Land tendrán una nueva oportunidad para disfrutar del musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone en la pantalla grande. Con motivo de su décimo aniversario, Lionsgate anunció el reestreno de la película con funciones especiales en salas Dolby Cinema.

It's gonna be a lovely night.



Celebrate the 10th anniversary of #LaLaLand in @Dolby Cinema at @AMCtheatres. Experience the film back on the big screen beginning August 16. Get tickets now: https://t.co/uYMaLZDD03 pic.twitter.com/IKbhx8wi2I — lionsgate (@Lionsgate) July 15, 2026

La noticia fue revelada mediante un póster conmemorativo difundido por la misma compaña de entretenimiento, en el que se anuncia el regreso de la cinta a los cines a partir del 16 de agosto. Por ahora, las proyecciones solo estarán disponibles en complejos AMC Theatres en Estados Unidos equipados con tecnología Dolby Cinema, permitiendo a los asistentes ver la película por primera vez en formato Dolby Vision y sonido inmersivo.

Ganadora de seis premios Oscar, La La Land se convirtió en un fenómeno cinematográfico que continúa conquistando al público

Dirigida por Damien Chazelle, La La Land se estrenó originalmente en 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los musicales más exitosos y aclamados de la década. La historia sigue a Mia, una aspirante a actriz interpretada por Emma Stone, y Sebastian, un pianista de jazz encarnado por Ryan Gosling, quienes intentan cumplir sus sueños en Los Ángeles mientras viven una intensa historia de amor.

La producción obtuvo seis premios Oscar, entre ellos el de Mejor Dirección para Chazelle y el de Mejor Actriz para Emma Stone. También hizo historia al conseguir siete Globos de Oro, estableciendo un récord en esa ceremonia.

¿La La Land tendrá reestreno en México?

Hasta el momento no existe información oficial sobre un estreno en salas mexicanas. El anuncio únicamente contempla funciones en Estados Unidos, específicamente en los complejos de AMC Theatres.

Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el reestreno llegue a otros países. En ocasiones anteriores, algunos aniversarios y funciones especiales de películas han sido extendidos a cadenas internacionales semanas después de su anuncio inicial.

Por ahora, ninguna cadena de cine en México, como Cinépolis o Cinemex, ha confirmado funciones especiales de La La Land por su décimo aniversario. Se espera que en los próximos días haya más información sobre una posible llegada a México, por lo que los seguidores de la cinta deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de las distribuidoras y de las principales cadenas de cine del país.