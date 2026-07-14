James Franco revela supuesto video de aliens merodeando su casa y confunde a sus fans en redes sociales

James Franco | Asegura que intentaron silenciarlo antes de revelar un supuesto extraterrestre.

James Franco se convirtió de nueva cuenta en tendencia a través de redes sociales, luego de que publicara un video en el que asegura mostrar imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su casa en las que, según él, aparece un supuesto ser extraterrestre merodeando su propiedad.

En el material, el actor de la primera trilogía de Spiderman, afirma que personas poderosas han intentado impedir que difundiera las grabaciones e incluso asegura que sus cuentas de TikTok e Instagram fueron hackeadas para evitar que publicara la evidencia.

El James Franco abrió una cuenta en TikTok y empezó a decir que tenía revelaciones que hacer. El día llegó y esto sucedió: pic.twitter.com/EuhYGkrt4P — Real Time (@RealTimeRating) July 14, 2026

“Llegó el día. Hoy les prometí que iba a revelar algo porque encontré algo; fue algo que llegó a mí sin que yo lo buscara. Hackearon mi cuenta dos veces. Hay personas tratando de silenciarme para que no publique esto, pero precisamente por eso necesito compartirlo”, dice el actor al inicio del video.

James Franco asegura ser acechado por extraterrestres dentro de su propiedad

Posteriormente muestra una serie de grabaciones en las que una figura de aspecto alienígena aparece caminando por el patio, abriendo y cerrando puertas, emitiendo sonidos extraños e incluso asomándose por una ventana de la cocina. Hasta el momento no existe evidencia independiente que confirme la autenticidad de las imágenes ni que demuestre que se trate de un ser extraterrestre.

🚨JAMES FRANCO POSTED SURVEILLANCE CAMERA FOOTAGE FROM HIS HOME!



The footage appears to show strange creatures:

opening and closing doors,

running around the backyard,

peeking through the kitchen window.



It looks very strange. What do you think?

Real aliens or just a staged… pic.twitter.com/8jDL1oddi7 — XSpirit (@TubeSpirit) July 14, 2026

La publicación es el desenlace de una serie de videos que Franco comenzó a compartir desde junio, cuando aseguró haber presenciado actividad extraterrestre en su propiedad y anunció que el 13 de julio revelaría las supuestas pruebas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios afirmaron que el material parecía la campaña publicitaria de algún nuevo proyecto cinematográfico, otros expresaron preocupación por el estado del actor o simplemente tomaron el video como una broma.

El actor enfrenta señalamientos por acoso sexual desde 2018

El regreso del actor a la conversación pública ocurre después de varios años de mantener un perfil bajo tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentó en 2018 durante el movimiento #MeToo. En 2019 fue demandado por exalumnas de su escuela de actuación y, en 2021, el caso se resolvió mediante un acuerdo por 2.2 millones de dólares, sin que Franco admitiera responsabilidad.

Antes de la controversia, Franco era una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias a películas como Spiderman, 127 horas y Piña Express. Sin embargo, tras las acusaciones, su presencia en producciones disminuyó considerablemente.