¿Quién es Anthony Ippolito? El actor que interpretará a Sylvester Stallone en su película autobiográfica

I Play Rocky | Anthony Ippolito protagonizará la historia detrás del éxito de Sylvester Stallone.

Anthony Ippolito será el encargado de dar vida a un joven Sylvester Stallone en I Play Rocky, la película biográfica que mostrará cómo el actor luchó por sacar adelante Rocky (1976), el filme que cambió para siempre su carrera y se convirtió en un clásico del cine.

A sus 26 años, asumirá uno de los papeles más importantes de su trayectoria al interpretar a Stallone durante la etapa en la que escribió el guion de Rocky y se negó a venderlo si no era él quien protagonizaba la historia. La cinta, dirigida por Peter Farrelly, llegará a los cines en noviembre.

¿Quién es Anthony Ippolito?

Nació el 21 de agosto de 1999 en Nueva York, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor desde niño y poco a poco ha construido una trayectoria tanto en cine como en televisión.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue interpretar a una versión joven de Al Pacino en la miniserie The Offer (2022), basada en la realización de El Padrino. Ahora volverá a encarnar a otra leyenda de Hollywood al ponerse en la piel de Sylvester Stallone.

Su carrera en cine y televisión

Aunque su carrera aún es corta, Ippolito ha participado en producciones importantes de Hollywood:

Pixels (2015), donde interpretó a Brenner a los 13 años.

(2015), donde interpretó a Brenner a los 13 años. Grand Army (2020), serie de Netflix en la que dio vida a George Wright.

(2020), serie de Netflix en la que dio vida a George Wright. The Offer (2022), interpretando a Al Pacino durante siete episodios.

(2022), interpretando a Al Pacino durante siete episodios. Purple Hearts (Corazones malheridos, 2022), como Johnno.

Anthony Ippolito mostrará la etapa más difícil de la vida de Stallone

La película retratará los obstáculos que enfrentó antes del estreno de Rocky, que terminó ganando el Oscar a Mejor Película en 1977 y convirtió a Stallone en una estrella internacional.

Además de Ippolito, el reparto incluye a AnnaSophia Robb como Sasha Czack, la primera esposa de Stallone; Stephan James como Carl Weathers, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., además de Tracy Letts, Jay Duplass y Toby Kebbell.