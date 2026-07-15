¿La crítica amó La Odisea? Esto dicen las reseñas previo al estreno de la película de Christopher Nolan

"Un logro impresionante" La ambiciosa producción filmada completamente en IMAX y basada en la icónica epopeya de Homero, La Odisea de Christopher Nolan, debutó con 98% en Rotten Tomatoes.

La Odisea ha sido el tema en tendencia dentro de la industria del cine desde que Christopher Nolan anunció su ambicioso proyecto basado en la epopeya atribuida a Homero, un viaje agónico caracterizado por la perseverancia, la astucia y el añoro por el hogar de un héroe que intenta volver a su esposa e hijo tras una guerra de diez años.

Filmada completamente en formato IMAX, un sueño que Nolan admitió haber tenido desde la adolescencia y que dio sus primeros pasos en la trilogía Batman del director antes de verse cumplido en su totalidad con La Odisea, esta ambiciosa producción finalmente fue proyectada por primera vez ante la crítica y medios especializados, por lo que las reacciones iniciales ya están disponibles en revistas estadounidenses y sitios web como Rotten Tomatoes, donde el filme debutó con 98%, porcentaje respaldado por opiniones que señalan al filme de “operar en un alcance y una escala que pocas películas pueden siquiera imaginar, y mucho menos igualar".

La Odisea de Christopher Nolan debuta con puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes

Considerada el pilar de la literatura occidental debido a que fundó la narrativa sobre el viaje del héroe y ha inspirado tanto el arte como el cine a lo largo de los años, siendo EPIC: The Musical —musical sobre La Odisea escrito por Jorge Rivera-Herrans— otro de sus proyectos virales altamente influenciados, la aventura de Ulises (Odiseo) continúa siendo relevante en la vida moderna por los valores universales que expone: astucia frente a la adversidad, ingenio contra la fuerza absoluta, anhelo por el hogar y la superación de obstáculos.

A pesar de ello, llevar una historia como La Odisea a la pantalla grande —y en acción real— ha representado uno de los mayores retos en la industria, por lo que la realidad de una película basada en tan histórica aventura sólo podría ser cumplida por Christopher Nolan, cineasta caracterizado por su visión y valor ambiciosos.

“La Odisea es una obra maestra que se ajusta a la magnitud de su material fundamental, una increíble muestra de destreza cinematográfica, una de las películas más épicas de las últimas décadas y un punto especialmente brillante en la filmografía de Nolan”, expresó el crítico Jeff Ewing para The Direct, opinión que resultó una significativa mayoría entre el resto de las primeras reseñas y que le costó al filme una puntuación del 98% en el popular sitio Rotten Tomatoes.

Diversas opiniones en las primeras críticas liberadas tras la proyección preliminar de La Odisea señalan el proyecto como uno de los mejores filmes del galardonado cineasta, destacando su ambición para el futuro del cine y su carrera, como lo indicó el crítico Paul McGuire: “esto abre el camino para que los demás eleven los límites de lo posible”.

El reparto tampoco escapó de los halagos de la crítica, principalmente Tom Holland en el papel de Telémaco, el hijo del afligido héroe, cuyo trabajo en el filme fue descrito “su mejor actuación” hasta ahora.

No obstante, a pesar de que la respuesta a La Odisea de Nolan es positiva en su mayoría, los dos puntos que la alejan de la puntuación perfecta del 100% tienen que ver con la comunicación y diálogos desarrollados a lo largo de la película; esta situación llevó a que una parte de la crítica concluyera que el filme carecía de “corazón”, siendo más percibida en lo sensual que en lo emocional.

Nolan reintroduce la legendaria Odisea a la vida moderna: “un hito para el cine”, asegura la crítica

Tras la primera proyección de La Odisea ante críticos, críticas y medios especializados, grandes sitios web —como DiscussingFilms o Variety— han liberado sus reacciones iniciales al ambicioso proyecto de Chritopher Nolan, coincidiendo en que se trata de uno de los mejores trabajos del director, quien se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su técnica detallista.

“Decir que el resultado es un logro extraordinario es quedarse corto. Con una visión verdaderamente grandiosa y audaz, La Odisea emociona generosamente durante casi sus tres horas de duración”, escribe Guy Lodge para Variety, exlplicando que, pareciera, cada pocos minutos salta a la pantalla una escena impactante que “podría representar un clímax memorable” para cualquier otro éxito veraniego gracias a la intrepidez de Nolan como director.

“Si bien el lenguaje de la epopeya de Homero se ha simplificado y modernizado en el guión de Nolan, la magnitud y la escala de la narración no se han visto comprometidas”, señala Lodge en su reseña, sin embargo, destaca que “nunca llega a conmover del todo” debido a la sobreestimulación de grandes eventos que mantienen la vista y oídos ocupados en las tragedias consecutivas que impide “entregar el corazón por completo a la historia”; no obstante, el crítico asegura que tal detalle es casi imperceptible.

Por su parte, Andrew J. Salazar para el sitio DiscussingFilm, afirma que Nolan “recontextualiza con buen gusto el antiguo texto de Homero” y entrega una película tanto estimulante como meditativa. Salazar destaca principalmente al trío técnico en el que Nolan se apoyó para llevar su proyecto a la pantalla grande: Hoyte van Hoytema, director de fotografía, Ludwig Göransson, compositor y la montadora Jennifer Lame, pues gracias a su trabajo “nunca se ve comprometida la intensidad emocional” de La Odisea.

No obstante, la reseña acuerda con Variety respecto al corazón de la historia, describiendo al filme como “bastante sencillo en su estructura narrativa” pese a llenar los huecos del poema de Homero.

A pesar de ello, Salazar afirma que la grandeza de La Odisea de Nolan está en el “nivel de miedo visceral que Nolan no había abordado antes. No solo el miedo a lo desconocido, sino también el miedo al prójimo”, explica, reafirmándola como una de las mejores películas del director.

Finalmente, Lodge remata en su reseña a Variety: “Salimos con la sensación de haber estado en el infierno y haber vuelto”, lo que no dista de la aventura misma que Ulises u Odiseo enfrentan en el agónico camino de vuelta a su amada, su hijo y su hogar.