Presentan denuncia formal contra Alfonso Obregón y acusan que el actor de doblaje habría salido del país

Denuncia formal contra Alfonso Obregón El actor de doblaje aparentemente viajó a Colombia “por trabajo”.

La actriz de doblaje, Brenda Rivero, quien señaló durante la semana pasada a Alfonso Obregón por haber acosado y abusado de ella cuando apenas tenía 16 años de edad, presentó una denuncia formal por abuso de menores; de acuerdo con la creadora de contenido, la situación seguirá su curso por las vías legales a partir de este momento.

No obstante, recientes publicaciones de Obregón en redes sociales, apuntan a que habría salido del país con destino a Colombia. El actor aclaró a través de su cuenta en Facebook que “no estoy huyendo”, señalando el trabajo como razón de su viaje.

Brenda Rivero presenta denuncia formal contra Alfonso Obregón: ¿cuáles son los cargos y por qué?

Tras la declaración pública del testimonio de Brenda Rivero, donde la actriz de doblaje detalló el acoso sexual que experimentó a sus dieciséis años —casi diecisiete— por parte de Alfonso Obregón, el actor volvió a ser el centro del escrutinio público, situación que ya había afrontado tras las denuncias de dos de sus alumnas que le señalaron por abuso sexual en el año 2024.

Sin embargo, el testimonio de Brenda suscitó también juicio en su contra entre los principales fanáticos del actor, quienes le tacharon de “buscar fama” con su declaración; ante este escenario, la joven actriz se sotuvo del apoyo, comprensión y acompañamiento de sus personas cercanas, lo que le ayudó a tomar la decisión de continuar el proceso a través de las vías legales, según lo anunció a través de su cuenta en Instagram.

“Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada”, anunció Rivero, quien es hija de Carla Padrón y Javier Rivero, figuras destacadas en el medio.

Brenda señaló que contará con la representación y el acompañamiento del abogado Gerardo Rincón, por lo que cualquier situación relacionada al caso será tratada a partir de este momento por los medios correspondientes.

De acuerdo con la denuncia expuesta en la publicación, Alfonso Obregón es denunciado por los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores debido a los actos cometidos contra Brenda Rivero cuando la actriz aún tenía dieciséis años.

Este caso salió a la luz después de que Rivero hiciera públicas las capturas de la conversación que su madre, Carla Padrón, tuvo con Alfonso Obregón vía Facebook para encararlo por haber abusado de Brenda, un evento que Obregón no negó, sino que se escudó diciendo: “Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo, en mi ego estúpido, dejé pasar por alto ciertas cosas, como su edad”.

Alfonso Obregón viaja a Colombia en plena polémica de acusaciones por abuso sexual en su contra

La acusación por abuso de menores de edad expuesta por Brenda la semana pasada, trascendió las redes sociales y ocasionó que instituciones, como la Escuela Nacional de Locución México (ENALOC), suspendiera las colaboraciones con el actor de doblaje; la organización declaró que su compromiso con los valores de la comunidad educativa que han construido eran la prioridad, así como la seguridad de sus estudiantes.

Ahora, incluso con una denuncia formal en puerta, el escenario parece no tornarse lo suficientemente oscuro en el ámbito laboral para Obregón, ya que el actor anunció que saldrá del país rumbo a Colombia por “asuntos de trabajo”, asegurando en una publicación de Facebook que “no está huyendo” de México.

Desde su Instagram, Obregón compartió un video tomado por una de sus fanáticas, donde aparece caminando en el aeropuerto rumbo a su nuevo destino, lo que ha levantado las sospechas del público respecto a si volverá al país a enfrentar la denuncia formal que Brenda levantó en su contra.

El testimonio de la creadora de contenido también reveló que existen más alumnas que han sido tocadas “indebidamente” por Obregón, sin embargo, sus testimonios no se han hecho públicos y únicamente circulan en la comunidad del doblaje por temor a las represalias.