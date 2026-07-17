Festival Medieval Jardines de México: ¿Cuándo, dónde será y precios de los boletos?

El Festival Medieval Jardines de México es uno de los shows más esperados del año, además, es un espectáculo apto para toda la familia y con precios accesibles para todos.
¿Dónde y cuándo será el Festival Medieval?
De esta forma, el Festival Medieval regresa con espectáculos, combates, personajes fantásticos y escenarios que te transportarán a la época medieval.
Vive una experiencia llena de magia, aventura y emoción para toda la familia en Jardines de Morelos, lugar donde las familias podrán ver un show único y sin igual.
Viaja al pasado y adéntrate en un mundo de caballeros, princesas, espadas y hechicería con el 2do Festival Medieval de Jardines de México, un evento lleno de magia, tradición y fantasía el próximo 26 y 27d dejulio.
Lleno de magia, espectáculos y aventuras para grandes y pequeños. Ven caracterizado y sé parte del reino, desde caballeros y hechiceras hasta vikingos y criaturas fantásticas, todos son bienvenidos.
¿Cuáles son los precios del Festival Medieval?
Aprovecha los precios de preventa y no te quedes fuera. Morelenses tienen 50% de descuento (presentando identificación oficial).
Los precios son los siguientes:
- Perros y mascotas: 80 pesos.
- Niños: 160 pesos.
- Adultos: 380 pesos.
¡Prepárate para vivir un día lleno de historia, fantasía y emoción como nunca antes! Vive la magia del Festival Medieval en Jardines de Morelos.