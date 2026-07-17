Festival Medieval Jardines de México: ¿Cuándo, dónde será y precios de los boletos?

Festival Medieval El Festival Medieval tiene accesos a precios accesibles para toda la familia. (Especial)

El Festival Medieval Jardines de México es uno de los shows más esperados del año, además, es un espectáculo apto para toda la familia y con precios accesibles para todos.

¿Dónde y cuándo será el Festival Medieval?

De esta forma, el Festival Medieval regresa con espectáculos, combates, personajes fantásticos y escenarios que te transportarán a la época medieval.

Vive una experiencia llena de magia, aventura y emoción para toda la familia en Jardines de Morelos, lugar donde las familias podrán ver un show único y sin igual.

Viaja al pasado y adéntrate en un mundo de caballeros, princesas, espadas y hechicería con el 2do Festival Medieval de Jardines de México, un evento lleno de magia, tradición y fantasía el próximo 26 y 27d dejulio.

Lleno de magia, espectáculos y aventuras para grandes y pequeños. Ven caracterizado y sé parte del reino, desde caballeros y hechiceras hasta vikingos y criaturas fantásticas, todos son bienvenidos.

Jardines de México Jardines de México será el lugar donde el Festival Medieval se lleve a cabo. (Especial)

¿Cuáles son los precios del Festival Medieval?

Aprovecha los precios de preventa y no te quedes fuera. Morelenses tienen 50% de descuento (presentando identificación oficial).

Los precios son los siguientes:

Perros y mascotas: 80 pesos.

Niños: 160 pesos.

Adultos: 380 pesos.

¡Prepárate para vivir un día lleno de historia, fantasía y emoción como nunca antes! Vive la magia del Festival Medieval en Jardines de Morelos.