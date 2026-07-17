Setlist del concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP: estas son las canciones que cantarán este 17 y 18 de julio

Grupo Firme La banda regresa a CDMX con dos fechas este fin de semana. (cuartoscuro)

Grupo Firme, la reconocida agrupación de música de banda, regresará a la Ciudad de México este viernes 17 y sábado 18 de julio. Aquí te decimos cómo asistir y qué esperar de los conciertos.

¿Qué canciones tocará Grupo Firme en CDMX?

El grupo encabezado por Eduin Cazáres que ha sido merecedor del Grammy Latino comenzó un nuevo tour en febrero de este año. No sólo han visitado ya diferentes estados del país, si no que han llegado hasta Chile y Colombia. Con todo esto, aún les faltaba presentarse en la capital del país, por lo que el concierto de este fin semana es uno de los más esperados en su gira.

No se sabe con certeza cuál será la setlist que el grupo elegirá para estas fechas. Al ser uno de los recintos más grandes y con mayor asistencia a donde se presentará la agrupación, puede que a los fanáticos les esperen sorpresas y un espectáculo memorable. Algunos de los éxitos que seguidores de la banda pueden esperar, de acuerdo a presentaciones pasadas, incluyen los siguientes:

El Beneficio de la Duda

Pídeme

Qué Onda Perdida

El Amor de Su Vida

Ya Supérame

El Tóxico

En Tu Perra Vida

Cada Quien

Felicidades

Juro por Dios

Hubiéramos

Todavía Te Amo

Alaska

Luna

Dile a Tu Orgullo

Se espera que cada concierto dure alrededor de dos horas.

¿Cómo asistir al concierto de Grupo Firme en CDMX?

Según la página oficial del grupo, los boletos para este viernes se han agotado. Sin embargo, todavía puedes adquirir entradas para el día sábado.

Para llegar al Estadio GNP Seguros, es recomendable salir con tiempo ya que habrá gran afluencia. Fanáticos que arriben en carro, tendrán acceso al estacionamiento del recinto comprando su acceso desde Ticketmaster. También pueden llegar directamente pero estarán sujetos a disponibilidad y con un costo que ronda entre los $500 y $1,000 pesos por vehículo.

Aficionados que utilicen transporte colectivo podrán llegar utilizando la Línea 9 del Metro, descendiendo en las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva. También se puede utilizar la Línea 2 del Trolebús, bajando en las paradas Ciudad Deportiva o Puerta 8.