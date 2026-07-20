Boletos de Mentiras All Stars: esta es la lista oficial de precios para las funciones con Danna

Mentiras All-Stars El destacado musical de grandes éxitos en español del pop de los 80s, volverá al escenario con su edición All-Stars, puesta en escena que incluirá el talento de Mariana Treviño, Belinda y Danna.

Mentiras, la obra mexicana de teatro musical creada por José Manuel López Velarde volverá a los escenarios del país con una edición especial: Mentiras All-Stars, serie de funciones que contarán con la participación de la cantante y actriz Danna como invitada especial, además de incluir las interpretaciones inolvidables de Belinda y Mariana Treviño, quienes regresan en sus personajes popularizados tras la serie de Prime Video.

La historia sigue la vida de cuatro mujeres que se reúnen en el velorio de Emmanuel Mijares, descubriendo que todas fueron amantes del difunto... y entre ellas está la culpable de su muerte.

Mentiras All-Stars con Danna: ¿cuáles son las funciones y qué papel interpreta?

Conocida anteriormente por el nombre artístico Danna Paola, la artista mexicana comenzó su carrera de actuación a la corta edad de cuatro años, consolidándose posteriormente como una de las figuras más influyentes de la música latina; en su trayectoria, Danna también tuvo un destacado paso en el teatro musical al interpretar el papel de Elphaba en Wicked a sus 18 años.

Esta ocasión, la popular artista mexicana retorna al mundo de los musicales con Mentiras All-Stars, donde dará vida al personaje Yuri, una abogada sofisticada y apasionada; esta protagonista fue anteriormente interpretada por Pía Aun y Regina Blandón.

La participación de Danna ha encendido el entusiasmo de sus fanáticos y fanáticas en todo México, quienes esperan ansiadamente las funciones en las que la cantante tendrá especial aparición; dichos espectáculos serán:

Ciudad de México: 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional.

12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional. Monterrey: 2 de octubre de 2026 en el Auditorio Banamex.

2 de octubre de 2026 en el Auditorio Banamex. Guadalajara: 9 de octubre de 2026 en el Auditorio Telmex.

Venta general, preventa y precios de las funciones de Mentiras All-Stars con Danna

Disponibles a través de Ticketmaster y taquillas de los recintos programados para el musical, los boletos tendrán el siguiente costo por ciudad:

Ciudad de México

Preferente A: $6,882.

$6,882. Preferente B: $6,510.

$6,510. Preferente C: $6,200.

$6,200. Preferente D: $5,952.

$5,952. Luneta A: $4,898.

$4,898. Luneta B: $4,650.

$4,650. Luneta C: $4,402.

$4,402. Balcón A: $4,526.

$4,526. Balcón B: $4,030.

$4,030. Balcón C: $3,100.

$3,100. Piso 1A: $2,480.

$2,480. Piso 1B: $2,170.

$2,170. Piso 1C: $2,046.

$2,046. Piso 1D: $1,922.

$1,922. Piso 2A: $1,550.

$1,550. Piso 2B: $1,426.

$1,426. Piso 2C: $1,178.

$1,178. Piso 2D: $1,054.

Monterrey

Beyond VIP: $6,138

$6,138 Beyond: $5,952.

$5,952. Platinum: $5,580.

$5,580. B-Platinum: $5,208.

$5,208. Perfiles: $4,960.

$4,960. Perfiles B: $4,092.

$4,092. Perfiles C: $2,579.

Guadalajara

V.I.P: $6,200.

$6,200. Zona Roja: $5,890.

$5,890. Zona Azul: $5,580.

$5,580. Zona Verde: $5,270.

$5,270. Zona Blanca: $4,960.

$4,960. Zona Lila: $4,154.

$4,154. Zona Naranja: $3,286.

$3,286. Zona Amarilla: $2,108.

$2,108. Discapacidad: $3,286.

La venta general de boletos iniciará a partir del jueves 23 de julio (según disponibilidad posterior), mientras que las preventa Banamex inició este lunes 20 de julio y estará disponible hasta el miércoles 22 del mismo mes.