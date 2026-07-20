Anne Hathaway revela nuevos detalles de ‘El Diario de la Princesa 3′: “Hemos dado un gran salto en la historia”

Novedades de El Diario de la Princesa 3 Con un guión que inició de cero, la actriz declara que van “por buen camino”.

El Diario de la Princesa fue una de las películas que marcó la era de Disney de historias adolescentes de comedia romántica durante inicios del nuevo siglo, cuyo impacto en la cultura popular se ha mantenido hasta el día de hoy. Debido a ese éxito, el movimiento de la nostalgia apostó por El Diario de la Princesa 3, una continuación a la historia de Mia Thermopolis, la joven americana de sangre real interpretada por Anne Hathaway.

Los rumores y teorías han rodeado a la nueva película desde su anuncio oficial, sin embargo, su protagonista finalmente ha dado pistas sobre el proyecto y asegura que éste marcha “por la dirección correcta”, un elemento que el equipo considera prioridad al tratarse de una historia altamente querida por el público.

¿Qué dijo Anne Hathaway sobre El Diario de la Princesa 3?

Hathaway, que actualmente es centro de la atención del mundo cinéfilo tras su papel como Penélope en La Odisea de Christopher Nolan, dio nuevas noticias sobre otro de sus proyectos más ansiados: El Diario de la Princesa 3, primera franquicia que protagonizó en su carrera de actriz veinticinco años atrás.

Durante su aparición en el programa Radio Randy de SiriusXM, Anne Hathaway aseguró que el proyecto ha tenido un avance significativo tras descartar un guión y retomar de cero su construcción; de acuerdo con la actriz que interpretará nuevamente a Mia Thermopolis —esta vez en su posición como reina de Genovia—, el nuevo libreto va “por la dirección correcta”.

“El guión en el que estábamos trabajando... tuvimos que empezar de cero con esta nueva dirección. No es la actualización que creo que quieren, pero todos estamos muy seguros de que esta será la definitiva”, declaró Hathaway.

A su vez, la actriz recordó al público que actualmente se encuentra esperando a su tercer bebé, por lo que su atención se ha centrado completamente en su maternidad, una preocupación que ha sustituido la incertidumbre respecto al futuro de El Diario de la Princesa 3.

Por su parte, Meg Cabot, autora de la saga juvenil en la que las primeras películas se basaron, declaró: “Estoy muy emocionada de que haya una tercera película. Leí un guión y era increíble. Les dije que no me enviaran más, porque me encanta. Tengo problemas para no decir nada”.

¿Cuándo se estrenará El Diario de la Princesa 3?

Cuatro años atrás, en 2022, The Hollywood Reporter informó que un guión de la querida franquicia de Disney —inspirada en la saga literaria de Meg Cabot, The Princess Diaries—, estaba en desarrollo, lo que encendió el entusiasmo de miles de fans alrededor del mundo.

Desde entonces, la expectativa por la continuación a la historia de Mia Thermopolis ha crecido considerablemente y parece que al fin está dando verdaderos frutos, pues a pesar de que todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial, cuenta ya con elementos esenciales.

Por ejemplo, en 2024 se confirmó que Adele Lim (Crazy Rich Asians, Raya y el último dragón), se encargará de la dirección de la nueva entrega.

“Simplemente queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, expresó la cineasta a Variety en mayo del año presente; a su vez, Lim adelantó que existirán “muchos regresos divertidos” de rostros populares del reparto original.