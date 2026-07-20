¡Oficial! Marvel Studios libera el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday

Tráiler de Avengers: Doomsday Tras meses de espera, Marvel Studios lanzó el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday, el crossover más ambicioso hasta ahora del MCU.

¡Finalmente está aquí! Marvel Studios liberó la mañana de este lunes 20 de julio el tráiler completo de Avengers: Doomsday que tuvo al público fanático del MCU envuelto en rumores, expectativas y teorías durante los últimos meses, obsequiando los primeros vistazos al gran crossover que cambiará el rumbo de su universo para siempre.

A pesar de que, en semanas anteriores, se rumoró que el adelanto sería lanzado en la Comic-Con de San Diego, el estudio decidió tomar a sus fanáticos y fanáticas por sorpresa, liberando el esperado avance a nivel internacional —sin dar pista previa alguna— mediante sus redes sociales.

¡Tráiler oficial de Avengers: Doomsday! X-Men vs Avengers, el regreso de Steve Rogers y primer vistazo a Dr. Doom

Después de un incremento significativo en los rumores del tráiler de Avengers: Doomsday con la Comic-Con de San Diego pronta a iniciar esta semana, evento en el que Marvel Studios cuenta con diversos paneles para exponer sus proyectos presentes y futuros, ¡el adelanto llegó sin que nadie lo esperara!

Las redes sociales han estallado con el primer avance del ambicioso crossover de súperheroes de Marvel, donde no sólo retornarán rostros que formaron las primeras fases del universo, como Chris Evans y Robert Downey Jr., sino que también integrará a quienes iniciaron el género de súperheroes en el cine: Patrick Stewart y Ian McKellen, actores de primera categoría que dieron vida a los mutantes Profesor X y Magneto.

Doomsday arrives December 18th.



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El inesperado avance que Marvel Studios liberó esta mañana, ha confirmado escenas rumoradas tras su primera exposición durante la CinemaConde abril 2026, a la que asistieron Joe y Anthony Russo para compartir novedades del ambicioso proyecto. Entre dichas escenas se encuentran:

Enfrentamiento de Yelena ( Florence Pugh ) y la mutante Mystique , personaje que volverá a ser interpretada por la actriz Rebecca Romjin ; en esta pelea, Mystique utiliza su mutación metamorfa para transformarse en Yelena .

( ) y la mutante , personaje que volverá a ser interpretada por la actriz ; en esta pelea, utiliza su mutación metamorfa para transformarse en . Batalla de Shang-Chi contra Gambit,

Ambos enfrentamientos se llevan a cabo en lo que parece ser la Mansión X, por lo que las teorías entre fanáticos y fanáticas apuntan a una posible riña inicial entre mutantes y Vengadores, aunque las razones de ello siguen siendo desconocidas.

Por otra parte, Thor es quien se encarga de llevar el rumbo del avance, narrando a sus nuevos aliados y aliadas la amenaza que representa Doomsday; de acuerdo con el Dios nórdico, ni siquiera las crisis enfrentadas en las anteriores fases fueron tan terribles como la que están a punto de combatir.

“Necesitaremos un milagro”, afirma, lo que culmina con la aparición de Steve Rogers, el primer Capitán América.

Para confirmar que Rogers es, de verdad, el compañero que acompañó a Thor en tantas batallas a lo largo de su vida como Vengador, el dios le ofrece el martillo... y Steve logra atraerlo a su mano; de esta manera, no sólo confirma que es realmente el Steve Rogers que todos conocen, sino que sigue siendo digno.

El tráiler está envuelto de tensión ante una amenaza mayormente desconocida por todos, desconfianza entre posibles aliados y solidaridad entre otros, un evento cargado de tensión, peligro e incertidumbre tanto para los súperheroes que admiramos como para el público.