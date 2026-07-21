Caifanes Boletos para Caifanes 360: lista oficial de precios para los shows en el Palacio de los Deportes (Cuartoscuro)

Tras el rotundo éxito obtenido en su multitudinaria presentación en el Estadio GNP Seguros el pasado 11 de julio, Caifanes ha decidido extender su gira nacional y regalarle a sus seguidores un espectáculo más antes de finalizar el año. La legendaria banda de rock en español regresará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto inolvidable en el Palacio de los deportes.

¿Cuándo y dónde se presentará Caifanes en la CDMX?

Para los fans de Caifanes será el próximo 5 de diciembre de 2026 en el emblemático Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa y venta general de boletos?

La venta de las entradas se realizará a través de la plataforma de Ticketmaster. Si no quieres quedarte fuera, toma nota de las fechas para las distintas fases de venta:

Venta Beyond: 21 de julio a las 9:00 AM

Preventa Priority: 22 de julio a las 9:00 AM

Preventa Citibanamex: 23 de julio disponible a las 11:00 AM

Venta General: 24 de julio disponible a las 11:00 AM

Lista de precios de boletos

Los precios para el concierto en el Palacio de los Deportes quedan distribuidos de la siguiente manera según la zona elegida:

Pista: $2,170 pesos

Nivel B: $2,046 pesos

Nivel C: $1,550 pesos

Nivel D: $806 pesos

Nivel E: $558 pesos

¿Qué significa que Caifanes ofrecerá un concierto 360°?

El formato 360° es este tipo de producción que se caracteriza por montar un escenario circular en el centro del recinto, lo que permite una visibilidad panorámica total para todo el público desde cualquier zona del recinto.