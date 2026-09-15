Nicole Castañeda, una fuerza estratégica detrás de la carrera artística de grandes de la música

Nicole Castañeda Foto: Cortesía

Cuando un álbum de afrobeats llega simultáneamente a Lagos, Londres y Houston, o cuando dos leyendas del dancehall jamaicano reactivan su conversación con una audiencia que nació después de sus primeros éxitos, hay una capa de trabajo que el público no ve y que decide buena parte del resultado. No es la producción musical ni la contratación de medios tradicionales. Es la arquitectura digital: qué se publica, en qué orden, para quién, con qué señal se mide y qué se corrige cuando los números no acompañan. Esa capa tiene profesionales especializados, y una de las que la está construyendo para catálogos de alcance internacional es la mexicana Nicole Castañeda, Digital Strategist de NOX Media.

Su lista de clientes explica por qué su nombre empieza a circular. Ha trabajado la estrategia digital de grandes como Shaggy y Sean Paul, dos de las figuras más influyentes que ha producido la música jamaiquina. Del lado latino, su relación con Universal Music Latino viene de sus primeros meses en la agencia, y a ella se suman LATIN MAFIA, uno de los proyectos mexicanos con mayor proyección del momento, y la colombiana Ela Taubert. En el terreno de las marcas y las plataformas trabajó con Aria Protocol, y en el de los festivales contribuyó a la estrategia de marketing digital de Electric Forest 2026, un evento masivo que agotó entradas este año.

El proyecto que hoy concentra buena parte de su atención es africano. Castañeda es estratega digital de las redes sociales de Davido, uno de los artistas nigerianos más influyentes del afrobeats, y forma parte del plan de lanzamiento de ORIADÉ, su sexto álbum de estudio, un rollout todavía en curso. La escala del encargo dice algo relevante sobre hacia dónde se mueve el mercado: la música global ya no se organiza por regiones estancas sino por comunidades de audiencia, y quien diseña el contenido debe entender cómo se comporta un público nigeriano, uno caribeño y uno latino dentro del mismo ecosistema de plataformas.

Ese es exactamente el punto donde la estrategia digital dejó de ser un gasto de promoción para convertirse en un centro de decisión. Hace una década, el equipo de marketing de un sello discutía presupuesto de radio y de vallas. Hoy discute ventanas de publicación, formatos verticales, curvas de retención, tasas de interacción por cuenta prioritaria y qué fragmento de una canción tiene posibilidades reales de generar creación de contenido por parte de terceros. La diferencia entre un lanzamiento que funciona y uno que se apaga en cuarenta y ocho horas suele estar en decisiones que se toman semanas antes de que exista una sola publicación.

Castañeda trabaja ese proceso como una construcción por capas. Su método consiste en identificar la historia que sostiene la campaña, traducirla al lenguaje de cada plataforma y desplegarla de forma progresiva hasta alcanzar los objetivos y los indicadores acordados con el cliente. En NOX Media eso implica planificar lanzamientos y campañas de eventos en vivo, optimizar contenidos con base en datos de rendimiento, analizar la analítica de plataforma y los perfiles de audiencia, y sostener el crecimiento de comunidades en múltiples marcas musicales al mismo tiempo. Las campañas en las que participa generan millones de impresiones y reproducciones de video en Instagram, TikTok y YouTube.

El terreno donde más se le nota el oficio, sin embargo, es el de los festivales, un formato que exige negociar entre dos lógicas que rara vez coinciden. El artista quiere visibilidad propia; el festival quiere identidad de marca y venta de abonos. Cada evento impone además sus propias reglas de contenido, sus procesos de aprobación y sus restricciones de imagen, lo que convierte cada campaña en un rompecabezas distinto. Castañeda ha estado en ambos lados de esa mesa, con festivales consolidados y con eventos que apenas arrancan, y describe ese ajuste de piezas como el verdadero desafío del trabajo. La cifra que respalda el argumento es la de los eventos agotados en los que ha participado, desde salas de quinientas personas hasta el propio Electric Forest.

Hay un elemento adicional que su perfil aporta al mercado estadounidense y que las agencias empiezan a valorar por razones estrictamente comerciales. Castañeda es bilingüe y opera con naturalidad entre la industria latina y la anglosajona, algo que en la práctica significa poder diseñar una campaña que no se limite a traducir el mensaje sino a reconstruirlo para cada audiencia. Ella lo ha planteado como una meta profesional explícita: ser un puente entre ambos mercados. Con Davido en Nigeria, Shaggy y Sean Paul en el Caribe, LATIN MAFIA y Ela Taubert en América Latina y Electric Forest en el corazón del circuito estadounidense de festivales, ese puente ya tiene bastante tráfico y demuestra su capacidad multicultural y multifacética para ser la fuerza detrás del éxito de sus clientes.