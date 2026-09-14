Hipnosis 2026: lineup completo, fecha, sede, boletos y todo lo que debes saber

Festival Hipnosis 2026: line up, boletos y precios Foto: La Crónica

El Festival Hipnosis 2026 ya tiene cartel completo y se prepara para recibir a una nueva generación de amantes de la psicodelia, el rock alternativo y los sonidos experimentales en la Ciudad de México. La cita será el 7 de noviembre en Quarry Studios, recinto que volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan una experiencia musical alejada de las propuestas más convencionales.

Al inicio sólo se había anunciado la participación de Connan Mockasin, pero ahora el festival confirmó una programación más amplia encabezada por nombres como Future Islands, Kim Gordon, Melvins y The Lemon Twigs, además de otros proyectos que completan una jornada dedicada a la exploración sonora.

¿Cuándo y dónde será el Festival Hipnosis 2026?

El Festival Hipnosis 2026 se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en Quarry Studios, Ciudad de México.

La sede será el escenario de una jornada que promete combinar música, atmósferas psicodélicas y una propuesta visual acorde con la identidad del encuentro que se distingue por sus propuestas de rock alternativo, el garage, la psicodelia, el noise y las expresiones experimentales.

Quarry Studios se encuentra en Blvd. Gransur 100, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700 Ciudad de México, CDMX.

Lineup completo del Hipnosis 2026

La edición 2026 contará con una selección de artistas que reúne proyectos consolidados y propuestas con una fuerte identidad musical.

Entre los nombres más destacados se encuentran:

Future Islands

Kim Gordon

Melvins

The Lemon Twigs

Connan Mockasin

Sun O)))

Jonathan Bree

Levitation Room

Wine Lips

YHWH Nailgun

Laboratorios Moreno

Fontän

Cartel oficial Festival Hipnosis 2026 Foto: Hipnosis

Kim Gordon, una de las figuras principales

Uno de los nombres que más atención ha generado es el de Kim Gordon, artista reconocida por su trayectoria como integrante de Sonic Youth y por su trabajo como solista.

Gordon se ha mantenido como una figura influyente dentro de la escena independiente gracias a su capacidad para combinar guitarras, texturas, improvisación y una actitud artística poco convencional.

¿Cuánto cuestan los boletos para Hipnosis 2026?

La venta de boletos comenzó previamente y existen distintas modalidades para asistir al festival.

Los precios señalados para la edición 2026 son los siguientes:

Acceso General: mil 600 pesos. Incluye la entrada al Festival Hipnosis del 7 de noviembre.

mil 600 pesos. Incluye la entrada al Festival Hipnosis del 7 de noviembre. VIP: 2 mil 400 pesos. Incluye acceso al festival, zonas de descanso, baños premium y barras exclusivas.

2 mil 400 pesos. Incluye acceso al festival, zonas de descanso, baños premium y barras exclusivas. Boost Mac DeMarco: modalidad adicional para quienes también quieran asistir al concierto de Mac DeMarco del 6 de noviembre.

El complemento Boost tiene un costo de 700 pesos para acceso general y 900 pesos para VIP.

¿Qué incluye el boleto VIP?

El acceso VIP contempla beneficios adicionales frente a la entrada general. De acuerdo con la información oficial, esta modalidad incluye beneficios como:

Acceso al festival.

Zonas de descanso.

Baños premium.

Barras exclusivas.

Un boleto para el show de Mac DeMarco del 6 de noviembre, de acuerdo con las condiciones de la modalidad anunciada.

Las entradas ya están disponibles a través de Ferver Up.