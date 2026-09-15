Revelan cuál fue el último personaje que dejó grabado Tim Curry: ¿Cuándo estrenará y dónde se podrá ver la película?

Tim Curry en el 25 aniversario de Barbie en El Cascanueces Tim Curry volvió a dar voz al Rey Ratón, villano que interpretó en la entrega original.

La trayectoria de Tim Curry traspasó los escenarios de teatro y sets de película, incursionando también en el mundo de la actuación de voz y brindando a la animación villanos icónicos que podían ser tan carismáticos como temidos, tal como lo fue el Capitán Garfio en el clásico de Peter Pan y los Piratas, o el Rey Ratón de la película que inicio el ‘Barbieverso’ animado a inicios del siglo, Barbie en El Cascanueces.

Debido a que la película pionera del universo de Barbie en la animación ha cumplido este año su 25 aniversario de estreno, Netflix anunció el estreno de un corto especial que no sólo traerá de regreso la magia de la primera película, sino que también contará con la voz del prolífico actor, quien grabó sus líneas para el proyecto antes de fallecer el pasado agosto a sus 80 años.

Tim Curry dejó grabado su último personaje en el especial de ‘Barbie en El Cascanueces’

Barbie en El Cascanueces arribó a millones de casas en todo el mundo con una innovadora propuesta que mezcló la imagen de su juguete más popular con una de las obras de ballet más emblemáticas, El Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, lo que tuvo por resultado una emotiva historia navideña, de narrativa profunda y universo extentido, que se convirtió en un parteaguas tanto para el cine de animación como para la franquicia de juguetes.

Esta revolucionaria producción contó con la participación del icónico Tim Curry, quien prestó su voz al tirano Rey Ratón, y que todavía mantuvo su presencia en el universo de Barbie al interpretar a otro villano carismático, el conspirador Philippe en Las Tres Mosqueteras.

Sin embargo, su relación con la heroína de Mattel no terminó ahí, ya que la compañía de juguetes y Netflix confirmaron el estreno de un especial animado que revivirá la nostalgia de Barbie en el Cascanueces en una nueva versión de la historia, cuyo propósito es presentar la banda sonora del ballet y el mensaje soñador de Clara a las nuevas generaciones como celebración del 25 aniversario de la película original.

De acuerdo con el anuncio de Netflix y Mattel, Tim Curry volvió a ser parte del proyecto, grabando sus líneas como el Rey Ratón antes de fallecer en agosto del año presente, obsequiándonos de este modo otro de sus carismáticos villanos que promete marcar una generación más.

¿Dónde y cuándo se estrenará el especial de Barbie en El Cascanueces?

Nathan Baynard, vicepresidente y director de Barbie en Mattel, anunció una nueva colección de muñecas inspiradas en la clásica película y cuya venta está programada para la época navideña. Sin embargo, no fue el único comunicado relacionado a Barbie en El Cascanueces que encendió la emoción del público que creció con la película, ya que también informó el estreno de una nueva versión de la historia.

Según lo detalla la información oficial conocida hasta el momento, el especial navideño que reinventa Barbie en El Cascanueces llegará a la plataforma de streaming Netflix durante el mes de noviembre, no obstante, se desconoce la fecha específica.

En caso de que el público fanático de este clásico navideño no esté suscrito a la plataforma, Mattel anunció que Barbie en El Cascanueces 2026 también estará disponible en el canal de YouTube de Barbie, al igual que otros títulos que preparan su remasterización, tales como: Barbie y sus hermanas en un cuento de ponis y Barbie y la magia de Pegaso.

Sin embargo, si deseas explorar el pasado y adentrarte en la película que lo inició todo, recordando uno de los villanos animado más populares de Tim Curry, puedes recurrir a Netflix, a partir de este septiembre, ya que la original Barbie en El Cascanueces ya está disponible en México.