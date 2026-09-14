Alcalá Norte: La banda que busca el respeto de los barrios de Madrid

Alcalá Norte Alcalá Norte es una banda originaria de los barrios de Madrid. (Taide Estivalez)

Alcalá Norte es una banda originaria de Madrid, pero no es una banda común, van desde el Alternativo hasta el Post Punk, con letras que van desde crear consciencia social hasta un ‘homenaje’ a Cristiano Ronaldo, quien es el héroe de uno de los integrantes.

¿Cómo nace la banda Alcalá Norte?

De esta forma, Alcalá Norte tiene toda la esencia del Madrid de barrio, así es, aunque no parezca, Madrid también tiene esas zonas donde no todo es alcurnia y sofisticación sino es familia, amor y creación, eso y más inspira a la banda.

Cuando iniciaron en el 2019, Álvaro Rivas, Juan Pablo Juliá “Juampi” y Jaime Barbosa eran colegas, además, los tres coincidían en crear un grupo y en un principio se iban a llamar Ciudad Lineal, reivindicando su barrio.

“Pues mira, el nombre viene de un centro comercial de aquí de nuestro barrio. Y bueno, en un principio, cuando empezamos el grupo y tal, pues hubo un momento que que hubo que elegir el nombre, claro. Pero ya íbamos haciendo alguna cosa y era como, bueno, ahora, ¿cómo nos llamamos? Entonces nos hubiera gustado llamarnos Ciudad Lineal, que es el nombre de nuestro barrio”, explicó Jaime Barbosa a La Crónica de Hoy.

Pero no era tan fácil, Alcalá Norte tuvo que pensar en otro nombre ya que el problema es que un grupo de Barcelona que tocaba post-punk se les había adelantado.

Tiempo después, un colega que les ayuda con la parte visual les propuso Alcalá Norte, que tampoco les disgustó y tenían antes un “monolito” gráfico, cuyo original está frente al centro comercial de Ciudad Lineal pero lo utilizaron para algunas redes sociales un tiempo.

“¿Qué pasa después? Que ya existía un grupo que se llamaba así, Ciudad Lineal, que eran de Barcelona y que sacaron un disco, me parece que en 2015, y ya está. Entonces, como ya estaba pillado, pues otro colega nuestro dijo Centro Comercial Alcalá Norte, y nos pareció un poco largo, y dijimos pues Alcalá Norte solo. Y el centro comercial es como un sitio importante porque está justo donde está la parada de metro de Ciudad Lineal. Y es, se llama Alcalá Norte porque es la zona norte de la calle Alcalá, que es la calle más larga de Madrid y que empieza en el centro, en la Puerta del Sol, y acaba en una zona que se llama Canillejas. Y entonces, donde está haciendo comercial en la zona norte de la calle Alcalá, y por eso se llama el centro comercial”, explicó el miembro del grupo.

Alcalá Norte, una banda que busca el respeto de los barrios de Madrid

Además, el sitio les recordaba todo lo que habían vivido y cómo crecieron desde jóvenes, por lo que Alcalá Norte tomó fuerza en sus vidas.

“Y nos hizo gracia (el nombre de Alcalá Norte), y era un sitio donde íbamos al cine cuando éramos pequeños, tal. Íbamos a llevar, por ejemplo, había una tienda de camisetas así de rock y tal, que ahí fue donde me compré mis primeras camisetas y estas cosas. Íbamos allí pues por adolescentes y tal, pues yo qué sé, pues a comernos un kebab y tal, ese rollo. O sea, era como un sitio donde íbamos y que estaba en el barrio, y nos hizo gracia el nombre, y al canal Norte se quedó. Y así empezó la cosa”, agregó.

Luego comenzaron a crear rock alternativo, post punk, brit pop y todo con un toque de Madrid, ya que ellos tienen su propio estilo y han hecho un séquito de fans único, el cual los sigue de forma constante.

“No sé hacia dónde va la música española, pero lo que sí sé es que creamos diversas cosas que nos divierten y que queremos que se queden en los oídos de todos aquellos que nos escuchen”, explicó el baterista.

Por otra parte, con sus letras reivindican el espíritu de barrio en Madrid, ya que la ciudad ha cambiado, cada vez más desprendida de su esencia y esperan que poco a poco eso cambie con sus letras.

Además, la música de Alcalá Norte pide respeto por la historia del área de Madrid, desde la perspectiva de clase del punk, algo que poco a poco se une a las nuevas generaciones.

“Comenzamos a hacer música por descarte, porque cuando montamos el grupo, Rivas el cantante, Juanpi, que era el guitarrista y que es uno de los miembros fundadores, y yo, y Juanpi ya no está con nosotros. Decidió tomar la alternativa académica, con mucho dolor también por otra parte, pero bueno, es lo que se había preparado siempre para hacer. Y el rollo fue por descarte, era como qué nos gusta a los tres y lo que sacamos en común que nos gustaba era pues el rollo, así como la cosa ochentera, un poco oscura”, dijo Barbosa.

Además, poco a poco entendieron que debían evolucionar como banda, por lo que no fue complicado y se adaptaron unos a otros hasta que las canciones comenzaron a fluir.

“Entonces dijimos, pues esto es lo que vamos a hacer. Así fue, fue por descarte. Si hubiera, podía haber sido otra cosa perfectamente. Pero fue como lo que en común nos molaba y dijimos, pues esto tiene que ser, y por ahí tiramos. Luego es verdad que, claro, se ha ido todo un poco quizá evolucionando a nuestra manera, a nuestro estilo, también adaptándonos a lo que tal, a los nuevos componentes, que ha habido muchos, hasta los que somos ahora, que ya es la formación que más tiempo llevamos”, agregó.

¿Cuándo y dónde se presentará Alcalá Norte en México?

Así también, Alcalá Norte regresará a México el viernes 9 de octubre del 2026 al Foro Puebla, ya han venido antes y les gusta el Sotol y la comida mexicana, por lo que no dudarán en volver a probar estas delicias de la comida mexicana.

Los boletos tienen un costo entre los $806 y $1,178 pesos mexicanos, por lo que no hay pretexto para no ver a esta gran banda de Madrid.