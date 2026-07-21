Continúan los despidos masivos en Disney: dejan ir a cientos de empleados de Pixar y ESPN

Despidos masivos en Disney Otra ola de despidos masivos afecta a cientos de empleados y empleadas en Disney, concentrándose principalmente en ESPN y Pixar. (Disney+)

El conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, The Walt Disney Company, dio luz verde a otra ola de despidos masivos que afectó diversas áreas corporativas de la empresa, centrándose principalmente en Pixar y ESPN.

La noticia fue reportada a USA TODAY por dos personas cercanas a la situación, quienes declararon bajo condición de anonimato debido a que no están autorizadas a exponer decisiones de personal.

Ola de despidos masivos en Disney: ¿cuáles fueron las áreas más afectadas?

La mañana de este martes 21 de julio de 2026, cientos de empleadas y empleados de Disney fueron notificados del despido; según la información recabada por Variety mediante un portavoz del conglomerado, Josh D’Amaro —recién nombrado CEO— declaró lo siguiente en el memorando expuesto al equipo laboral:

“Durante los últimos meses, hemos analizado cómo optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la compañía para garantizar que ofrecemos la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney. Dado el ritmo vertiginoso de nuestras industrias, esto nos exige evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores capacidades tecnológicas para satisfacer las necesidades del futuro”.

En los últimos tres años, Disney ha evolucionado su estrategia de producción con el propósito de reducir el volumen total y “priorizar la calidad” al centrarse en estrenos cinematográficos que se integran en el ecosistema de entretenimiento de la compañía, incluyendo el streaming. Un ejemplo de ello, han sido los recientes éxitos de Toy Story 5 y Hoppers, no obstante los recortes de personal se concentran precisamente en los estudios Pixar.

Según lo indicó una fuente cercana a la situación, los despidos masivos del estudio de animación se dieron en puestos de producción y operaciones, señalando que los cambios reflejan “necesidades cambiantes de Pixar” en cuanto al volumen de producción y los proyectos en desarrollo de la compañía.

Otra de las áreas corporativas que también se vio afectada por los despidos masivos, fue ESPN, principalmente en puestos relacionados con la integración de NFL Network, Disney Entertainment Television y los estudios de Disney.

Además de los despidos, el conglomerado emprendió un recorte en el grupo de televisión, concentrándose principalmente en National Geographic, medio de comunicación líder en la difusión de ciencia, educación y exploración.

ESPN se queda sin Karl Ravech y Cam Newton, afectados por la ola de despidos de Disney

En abril del año presente, Disney ya había prescendido de mil empleados y empleadas en el área de marketing de sus estudios, cadenas de televisión, ESPN, productos, tecnología y grupos corporativos, estrategia que se extendió a más áreas este martes 21 de julio, según reportaron fuentes —cercanas a la situación— a medios estadounidenses.

De acuerdo con el testimonio recabado bajo condición de anonimato por USA TODAY, entre los despidos destacan los nombres de Karl Ravech y Cam Newton, comentarista deportivo y exjugador de la NFL que formaba parte del programa de debate “First Take”, respectivamente.

Otro polémico despido fue el de Ryan Clark, analista y exjugador de seguridad de la NFL, quien fue notificado el lunes 20 de julio a mitad de la transmisión del programa “NFL Live”. El medio The Athletic reportó que la cadena tenía pensado prescindir de los servicios de Clark este martes 21 de julio, sin embargo, decidió adelantar su despido porque “querían que se enterara de la noticia en persona”.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente nuestros equipos, recursos y estructura organizativa, con el fin de posicionarnos de la mejor manera para el futuro. Como resultado, tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles sobre el impacto en los puestos de trabajo", escribió Jimmy Pitaro, presidente de ESPN y directivo de Disney.

Sending prayers and love to all those laid off today by ESPN. So many of you have poured your life into that company, & I know how you’re feeling right now.



My hope is as this door closes another opens for you all. God bless! — Ryan Clark (@Realrclark25) July 21, 2026

Otras figuras destacadas y que podrían verse involucradas en los despidos masivos de ESPN, según medios estadounidenses, son:

Charles Davis.

Bart Scott.

David Lloyd .

Stephania Bell.

Ryan Clark, tras recibir la noticia, se expresó a través de redes sociales, empatizando con sus compañeras y compañeros que también fueron despedidos por la cadena; mediante su cuenta X, escribió:

“Envío mis oraciones y mi cariño a todos los que fueron despedidos hoy por ESPN. Muchos de ustedes han dedicado su vida a esa empresa, y sé cómo se sienten ahora mismo. Espero que, al cerrarse esta puerta, se abra otra para todos ustedes. ¡Que Dios los bendiga!”.