El Amor que Permanece llega a México: la película islandesa que conquistó Cannes se estrenará en salas nacionales este verano

El cine europeo sigue encontrando un lugar especial entre los espectadores mexicanos y este verano suma un estreno más que interesante. “El Amor que Permanece”, el más reciente trabajo del director islandés Hlynur Pálmason, llegará a las salas mexicanas el próximo 31 de julio, respaldado por un recorrido internacional que la ha convertido en una de las producciones dramáticas más comentadas del año.

La cinta, distribuida en México por Lool Films, no solo ha recibido elogios de la crítica especializada, sino que también ha recibido distintos reconocimientos en algunos de los festivales cinematográficos más importantes del mundo, consolidándose como una historia íntima que conecta con cualquier persona que haya experimentado una despedida, un cambio o la posibilidad de volver a empezar.

¿De qué trata El Amor que Permanece?

Lejos de apostar por grandes giros narrativos, “El Amor que Permanece” encuentra su fuerza en las emociones cotidianas. La historia habla de Anna y Magnus, una pareja que ha decidido separarse, pero que continúa compartiendo momentos junto a sus tres hijos en una pequeña comunidad rural de Islandia.

Mientras las cuatro estaciones transforman el paisaje, también cambian las dinámicas familiares. Entre reuniones, silencios que se sienten raros, recuerdos y pequeños momentos compartidos, la película retrata cómo los vínculos evolucionan sin desaparecer por completo.

Más que hablar únicamente de una ruptura, la producción explora la manera en que el cariño, la familia y la esperanza pueden adoptar nuevas formas cuando la vida toma un rumbo inesperado.

Una cinta que conquistó a la crítica internacional

Desde su primera exhibición en el Festival de Cannes 2025, “El Amor que Permanece” generó conversación entre especialistas y la audiencia. Uno de los momentos más curiosos de su recorrido ocurrió cuando Panda, el perro que participa en la historia, recibió la tradicional Palm Dog, reconocimiento que premia a los mejores personajes caninos del festival.

Uno de los aspectos más elogiados de la película es la fotografía, la cual logra convertir los escenarios naturales de Islandia en un factor determinante, utilizando montañas, nieve, campos abiertos y cambios climáticos para acompañar el estado emocional de los protagonistas.

El elenco que da vida a esta historia

La película está encabezada por Saga Garðarsdóttir, quien interpreta a Anna, y Sverrir Gudnason, encargado de dar vida a Magnus.

Ambos ofrecen interpretaciones contenidas y naturales que fortalecen el tono íntimo del relato, permitiendo que los conflictos familiares se desarrollen con autenticidad y sensibilidad.

¿Dónde ver El amor que permanece en México?

A partir del 31 de julio, “El amor que permanece” podrá disfrutarse en distintas salas especializadas y espacios culturales del país.

Los complejos confirmados son:

Cineteca Nacional Xoco - Ciudad de México

Cineteca Nacional Chapultepec - Ciudad de México

La Casa del Cine MX - Ciudad de México

Cine Tonalá - Ciudad de México

Cinemanía - Ciudad de México

Film Club Café - Estado de México

Centro Audiovisual Toluca - Estado de México

Cineforo GDL - Guadalajara

Cineteca FICG - Zapopan

Cineteca Conarte Nuevo León - Monterrey

Interestela Cinema - Puebla

Cine Inminente - Tehuacán

Cineteca Alameda - San Luis Potosí

Cineteca Tulancingo - Tulancingo

El Cineclub - Playa Del Carmen

Kinoki Foro Cultural - San Cristobal de las Casas

CECUT Tijuana - Tijuana

Sala Alternativa - Aguascalientes

El Beso del Búho - Culiacán

Un estreno que no te puedes perder

“El amor que permanece” apuesta por una historia sencilla y profundamente emotiva. Su combinación de actuaciones sólidas, una cuidada propuesta visual y una reflexión sobre la transformación de los afectos la convierten en una de las opciones más atractivas para quienes buscan una experiencia cinematográfica diferente durante este verano.

A ello se suma que la producción fue elegida por Islandia para representar al país rumbo a la categoría de Mejor Película Internacional en la 98° edición de los Premios de la Academia. Aunque finalmente no consiguió una nominación, su prestigio continuó creciendo gracias a la excelente recepción de la crítica.

Actualmente, cuenta con un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra que refleja el interés generalizado que ha despertado en todo el mundo.