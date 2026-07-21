Murió Kaylee Hottle: la actriz con discapacidad auditiva protagonista de Godzila vs Kong

Kaylee Hottle La actriz durante la alfombra roja de Godzilla & Kong: El Nuevo Imperio en 2024.

Este martes 21 de julio se reportó la muerte de Kaylee Hottle, actriz estadounidense de 18 años conocido conocida principalmente por su participación en las películas de Godzilla vs Kong y Godzilla & Kong: El Nuevo Imperio . La defunción fue informada por el propio padre de la artista, quien padecía una discapacidad auditiva.

¿De qué murió Kaylee Hottle este 21 de julio?

De acuerdo con Joshua Hottle, padre de la actriz, Kaylee habría fallecido en un trágico accidente automovilístico durante la madrugada de este lunes en Maryland. Según la información que le dieron los oficiales de policía, su muerte ocurrió camino al hospital para recibir la atención médica, cuando su corazón se detuvo de forma definitiva.

Ahora, Joshua Hottle deberá viajara desde Texas hasta Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee, originaria de Atlanta, Georgia, proviene de una familia con varias generaciones de personas sordas. Comenzó su carrera en comerciales, en particular en un anuncio de servicio público para la aplicación de mensajería de video en vivo Glide, utilizada por muchos miembros de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva, cuando solo tenía 9 años.

Posteriormente, se convirtió en una de las protagonistas humanas de la saga del ‘Monsterverse’ interpretando a Jia, una niña originaria de la Isla Calavera y siendo la humana que se comunica con Kong a través del lenguaje de señas en las películas de Godzilla vs Kong y Godzilla & Kong: El Nuevo Imperio, lo que le valió reconocimientos y nominaciones a mejor actriz juvenil en los premios Saturn.