Elon Musk promete versión “históricamente correcta” de La Odisea hecha con la IA Grok Imagine

La Odisea de Elon Musk Elon Musk propone su IA Grok Imagine para generar una versión de La Odisea "fiel al arte de Homero" e "históricamente correcta".

El agónico viaje de vuelta al hogar tras una guerra de diez años ante murallas “impenetrables” que únicamente cedieron a la astucia de un soldado favorecido por la diosa Atenea, ha sido por siglos una de las historias más reproducidas en la industria del entretenimiento, inspirando literatura, series de televisión y películas (tanto de acción real, como animadas); a pesar de que ninguna adaptación es fielmente exacta al poema atribuido a Homero, La Odisea es la obra que definió la literatura occidental y que, tras estrenarse la versión de Christopher Nolan en cines a nivel internacional, ha vuelto a boca de todo el mundo —para bien o para mal— como un cántico popular entre bardos.

Ante tal éxito, el magnate Elon Musk no podía perder la oportunidad de reclamar un trozo del pastel (incluso si nadie lo invitó, pero hey, la ley de Zeus, dirían en otros tiempos), no sólo eso, sino que arriba a la fiesta con su propio postre, pues el empresario propuso una versión “históricamente correcta” de La Odisea que sería generada por su herramienta de Inteligencia Artificial, Grok Imagine.

Elon Musk hará su propia Odisea con Inteligencia Artificial; afirma que será “fiel al arte de Homero”

La definición de “adaptación” en el arte señala que se trata de la modificación de una obra para convertirla en otra (común en la literatura llevada al cine), e incluso el concepto científico refiere al cambio para asegurar la preservación, lo que deja claro —o debería— que adaptar una obra del calibre de La Odisea a la era moderna representa ciertos cambios que no necesariamente “denigran” el material original, por el contrario, lo vuelve asequible a nuevas generaciones para mantener vivas las historias que formaron el arte.

A veces, son armaduras de hierro en gigantes sanguinarios que podrían representar el descenso de una era que sembró su destrucción con la misma crueldad, otras veces sólo es Bob Esponja emprendiendo una misión peligrosa para salvar a Don Cangrejo; de una forma u otra, La Odisea renace y persiste.

Sin embargo, si eres de las personas que rechaza tales modificaciones y has vagado por la vida, desde que leíste la obra de la desafortunada tripulación de Ítaca, sin esperanza por una adaptación que reencarne la imaginación de dioses, bestias y tormentas, ¡no te preocupes más, Elon Musk ha llegado a salvarte!

🎬🤖 Elon Musk afirmó que Grok Imagine estrenará antes de que termine 2026 una película de larga duración basada en La Odisea. De acuerdo con el empresario, el proyecto buscará una recreación históricamente precisa y una adaptación fiel a la obra atribuida a Homero.



📖🎥 Por… pic.twitter.com/2IquVUulYb — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 22, 2026

Así es, el excéntrico empresario anunció mediante redes sociales que realizará su propia versión de La Odisea. Sin embargo, no se orillará a las limitaciones del séptimo arte, sino que Musk utilizará Grok Imagine para generar la adaptación y, de esta manera, hacerla “históricamente correcta”.

Entre los mayores señalamientos al ambicioso filme de Nolan que se realizaron en redes sociales, fueron dirigidos a las “irregularidades” históricas de su versión, tales como el diseño de los cascos griegos, las armaduras, el tipo de barco en el que la tripulación zarpa, y un ligero toque de opiniones segregacionistas disfrazadas de juicio profesional (sin título alguno en Historia) a las que Musk tampoco ha sido inmune.

"Chris Nolan es un racista anti-blanco”, escribió cuando se dio a conocer la elección de Lupita Nyong’o para el papel de Helena de Troya, además de mensajes transfóbicos sobre la participación de Elliot Page en el ambicioso proyecto.

¿Cuándo se estrenará La Odisea de Elon Musk generado por Grok Imagine?

Tal iniciativa surgió después de que la cuenta Heavy Pulp en X, red social de Elon, generara una escena de La Odisea de Homero con Grok Imagine y compartiera su proceso de realización mediante las órdenes solicitadas a la tecnología.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

El pequeño proyecto que atrajo la atención del empresario, quien expuso en su cuenta oficial: "Antes de que termine este año, Grok Imagine creará una película de largometraje de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero".

La propuesta ha desatado nuevamente el debate acerca de la Inteligencia Artificial en el proceso creativo de producciones cinematográficas, sin embargo, esta ocasión avanza un peldaño más al discutir sobre una presunta campaña de intolerancia a la inclusión en el cine, especialmente cuando se tratan de historias de ficción.