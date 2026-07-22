James Gunn lanza tráiler completo de ‘Clayface’: el body horror se apodera de Gotham en el DCU

Clayface El filme apostará por el género de horror y llegará a cines este octubre de 2026. (DC Studios)

Desde la presentación de Clayface como uno de los proyectos prioritarios en la construcción del nuevo Universo Cinematográfico de DC Cómics (DCU), James Gunn —co-CEO de DC Studios y cineasta— anunció que se trataría de una película de horror, elemento que fue confirmado tras el primer teaser del filme y cuyo concepto se reforzó con el lanzamiento del tráiler completo este miércoles 22 de julio.

La nueva propuesta de DC en la industria cinematográfica ha apostado por explorar terrenos generalmente desconocidos y más arriesgados, siendo Clayface la prueba más reciente de ello, una historia que nos llevará al origen de uno de los villanos más icónicos en los cómics de Batman a pesar de no poseer el mismo nivel de popularidad que otros, como lo son el Joker o Riddle.

Gunn libera el tráiler completo de ‘Clayface’, el próximo gran proyecto de DC Studios

Tras el fracaso en taquilla que representó Supergirl para el estudio, los planes de construcción del nuevo DCU no se detienen y la esperanza se dirige ahora a su próximo gran proyecto en cines: Clayface, protagonizada por Tom Rhys Harries en el papel del popular actor —y posteriormente atormentado villano—, Matt Hagen.

A través de redes sociales, James Gunn, DC Studios y Warner Bros. Discovery realizaron el lanzamiento internacional del primer tráiler completo de la película que promete un enfoque completamente distinto a la esperanza trabajada en los proyectos de la “Superfamily”, Superman 2025 y la reciente Supergirl que sufrió la dura mano de la crítica.

Meet the new face of Gotham. #ClayfaceMovie only in theaters October 23. pic.twitter.com/YyWTjF6Ytz — James Gunn (@JamesGunn) July 22, 2026

“Lo oscuro y crudo llega al DCU, será LO MÁXIMO”, escribe uno de los aficionados, entusiasmo compartido entre la comunidad fanática tras un avance que explora el descenso de Hagen tras un brutal accidente; a diferencia del material original, el adelanto apunta a que la deformación facial del protagonista podría deberse a un ataque coordinado de criminales que lo acorrolan en su hogar.

Ante la desfiguración de su rostro, que frena en seco su carrera prometedora en el escenario, Hagen acude a la Doctora Caitlin Bates —interpretada por Naomi Ackie—, quien lo induce a un proyecto químico que podría resolver el conflicto estético y salvar el oficio del actor. No obstante, los efectos secundarios rápidamente se tornan incontrolables.

Sintiéndose abandonado por sus personas cercanas, su público fanático, la justicia y la ciudad entera, Matt Hagen se hunde en un ciclo de ira, resentimiento y violencia que sólo él es capaz de moldear —literalmente— en las peores formas inimaginables para compensar lo que ha perdido.

“Conoce al nuevo rostro de Gotham”: el body horror marca el inicio para Batman en el DCU

‘Clayface’ será la primera producción que introducirá la ciudad Gotham al nuevo universo de DC en cines, lo que mantiene las expectativas de millones de fans encendidas por un vistazo de un nuevo Batman o la dinámica que tendrá la icónica ciudad del crimen.

Aunque el primer guión fue escrito por Mike Flanagan (La Maldición de Hill House, Doctor Sueño), el cineasta especializado en el terror tuvo que abandonar el proyecto por cuestiones de agenda; en su lugar, Hossein Amini ha revisado el guión y retomado el proyecto. La dirección, por otra parte, recaerá en James Watkins (Speak No Evil, The Woman in Black).

¿Cuándo se estrenará ‘Clayface’ del DCU en México?

El origen de ‘Clayface’ en el nuevo DCU llegará a la pantalla grande el 23 de octubre de 2026, destacando entre las producciones de DC Studios al proponer una historia centrada en el terror psicológico y el body horror, enfoque crudo que ya ha sido explorado con otros villanos del hombre murciélago (Joker de 2019, por ejemplo), pero que será la primera ocasión para el nuevo universo que James Gunn está construyendo.

La historia de Hagen llevada a la pantalla grande representa la oportunidad del DCU para recuperar la atención del público pese al fracaso taquillero de Supergirl, por lo que las expectativas del filme continúan escalando tras cada nueva noticia.