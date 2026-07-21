Laura Bozzo ¡Qué pasen los desgraciados! Laura Bozzo deja atrás su pasado fiscal y regresa a los escenarios mexicanos (Instagram: (@laurabozzo_of))

Tras décadas de encabezar emisiones icónicas de la televisión hispana como “Laura en América”, Laura Bozzo da un giro radical a su carrera para desembarcar en el teatro nacional. Con su gira unipersonal “Señorita Laura, más viva que nunca”, la presentadora buscará compartir de viva voz sus experiencias en el mundo del espectáculo, consolidándose como una de las figuras más controversiales y populares del entretenimiento.

¿En qué consistirá su espectáculo en vivo?

La conductora peruana regresa con una propuesta completamente distinta a lo que tiene acostumbrado a su público. Este proyecto nace como una oportunidad para narrar su propia historia desde una faceta íntima e inédita: tras años de escuchar y exponer los dramas de terceros, ahora es ella quien se convierte en el “caso” de la noche.

El espectáculo combina teatro, stand-up comedy y confesión pública. A través del humor, la celebridad repasará sus tropiezos, triunfos y las sonadas polémicas que han marcado su trayectoria, sacando a la luz episodios personales que jamás habían sido contados en la pantalla chica.

Asimismo, se espera que en el escenario aborde momentos oscuros de su vida pública que han acaparado los titulares internacionales, como cuando enfrentó serios problemas legales tras ser vinculada a proceso con prisión preventiva en México por presuntos delitos fiscales relacionados con la venta indebida de un inmueble embargado por el SAT. Bozzo promete mirar cara a cara a su pasado y reírse de sus propios escándalos sin tapujos.

Fechas y sedes confirmadas en México

La gira en vivo por territorio mexicano ya cuenta con tres fechas iniciales programadas en recintos de gran relevancia:

Guadalajara: Sábado 24 de octubre en el Teatro José Pablo Moncayo .

Sábado 24 de octubre en el . Monterrey: Jueves 29 de octubre en el Escenario GNP Seguros .

Jueves 29 de octubre en el . Ciudad de México: Sábado 7 de noviembre en el Auditorio BB.

¿Dónde adquirir los boletos?

Los accesos para acompañar a la estrella de la televisión ya se encuentran disponibles a través de las boleteras oficiales asignadas a cada recinto:

Guadalajara: Xticket.mx

Xticket.mx Monterrey: Ticketmaster

Ticketmaster CDMX: Boletia

De igual manera, los enlaces directos para la compra de localidades pueden consultarse desde la biografía en la cuenta oficial de Instagram de Laura Bozzo.

Que pasen las experiencias a escena: descubriendo a la mujer detrás del personaje

Lejos de ser un simple resumen biográfico para responder “¿quién es Laura Bozzo?”, la obra funciona como un diálogo transparente con la audiencia. El show propone descubrir a la persona que habita detrás del mito televisivo: una mujer auténtica, provocadora y sin filtros.