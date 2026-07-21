Tom Hiddleston señala que hay que ver Loki antes de Avengers Doomsday: ¿Por qué será clave la serie de Marvel?

Loki en el tráiler de Avengers: Doomsday De acuerdo con Hiddleston, ver la serie Loki de Disney+ será un requisito esencial para comprender el personaje en Avengers: Doomsday.

El lanzamiento del tráiler completo de Avengers: Doomsday por parte de Marvel Studios a inicios de esta semana encendió el entusiasmo de millones de aficionados y aficionadas del MCU alrededor del mundo, quienes no tardaron en resaltar los momentos más destacados del adelanto; entre ellos, resplandeció la aparición de Loki, dios nórdico de las artimañas y hermano de Thor, quien aparentemente interpretará un papel importante en el magno crossover.

Debido a la magnitud del proyecto, así como las fases trabajadas anteriormente, el público fanático ha comenzado a especular sobre las películas y series que deben verse definitivamente rumbo al estreno de Avengers: Doomsday, ya que éstas podrían brindar mayor contexto sobre la crisis que las y los súperheroes enfrentarán.

Tom Hiddleston invita a ver la serie de Loki antes de Avengers: Doomsday

El día para el estreno del nuevo gran evento de Los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel está cada día más cerca y las teorías que envuelven el desarrollo de la película se han difundido como pólvora en redes sociales.

A pesar de que gran número de estas especulaciones no serán confirmadas hasta el estreno de la película, el actor británico Tom Hiddleston —quien interpreta a Loki, el hermano de Thor y antihéroe de la franquicia— confirmó uno de los elementos más debatidos durante meses entre aficionados y aficionadas.

Tom Hiddleston says MCU fans should watch ‘Loki' before watching 'Avengers: Doomsday'



“I would always say, if you haven’t watched it, go and do so. And, if you have watched it before Doomsday, go and watch it again"



(via @techradar) pic.twitter.com/8lEFkxoVZa — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 21, 2026

De acuerdo con Hiddleston, ver la serie Loki de Disney+ será un requisito esencial para comprender el personaje en Avengers: Doomsday, ya que la producción de streaming cuenta con detalles que serán cruciales en la crisis que los hermanos Russo han desarrollado en su gran proyecto.

“Si no la has visto, ve y hazlo”, expresó en declaraciones exclusivas con TechRadar; a pesar de que no se pronunció directamente sobre el nivel de importancia que la serie tendrá en la nueva película, el actor destacó que la producción para streaming es un estudio del personaje que vale la pena experimentarse en solitario previo al estreno del gran crossover.

¿De qué trata la serie Loki de Disney Plus?

Hiddleston debutó como Loki, dios nórdico de las artimañas, en el año 2011 con la primera entrega de Thor; en esta película, el personaje fue catalogado como villano —lo que sucedió nuevamente en Avengers del 2012—, sin embargo, su complejidad como personaje aumentó en producciones siguientes al bordear la delgada línea entre héroe, antihéroe y villano.

El mayor de sus desarrollos sucede en la serie Loki (2021-2023), la cual cuenta con dos temporadas transmitidas por el servicio de streaming Disney+ y cuya trama sigue a una variante del dios de los engaños —la versión 2012 de Loki, aún villano— que es obligada a trabajar con la Autoridad de Variación Temporal (TVA) para evitar el colapso del multiverso

“Fue una experiencia muy gratificante porque toda la serie trata sobre la identidad, el propósito y la pertenencia, y también sobre el tiempo, cómo lo percibimos y cómo usarlo mejor”, expresó Hiddleston, quien afirma que interpretar a Loki continúa siendo una experiencia gratificante tras dieciséis años en el papel.

¿Cuáles son las otras películas y series que deben verse antes de Avengers: Doomsday?

Dado que el universo de Marvel en cine y streaming es bastante extenso desde el cierre de su fase anterior con Avengers: Endgame, fanáticos y fanáticas especialistas en el medio ha reducido la lista únicamente a películas y series fundamentales, en lugar de explorar por completo todas las producciones realizadas hasta ahora.

Entre los títulos señalados, se encuentran:

Loki (temporada 1 y 2).

Spider-Man: No Way Home.

Dr. Strange en el Multiverso de la Locura.

Deadpool & Wolverine.

Los 4 Fantásticos.

Thunderbolts*.

Capitán América: Brave New World.

No obstante, Marvel Studios también anunció un reestreno de Avengers: Endgame que incluirá escenas inéditas que conectarán directamente a la nueva crisis.