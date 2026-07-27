¿Harry Styles ya está en México? El cantante y su escenario ya estarían listos para su concierto en CDMX

Harry Styles en México | El cantante habría aterrizado en Toluca.

A cuatro días de que arranquen sus conciertos en la Ciudad de México, todo parece indicar que Harry Styles ya se encuentra en tierras mexicanas. En redes sociales comenzaron a circular imágenes que apuntan a que el cantante habría llegado este lunes 27 de julio.

De acuerdo con las publicaciones, el jet privado de Harry Styles aterrizó cerca del mediodía en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de su llegada, las fotografías tomadas en la pista ya aumentan la expectativa entre las y los fanáticos.

🚨HARRY STYLES ya está en México!!! Arribó a Toluca para su primer concierto el viernes!!!



📸@rareline91 pic.twitter.com/iMrWiYJ1h5 — Tickets MX (@mx_tickets) July 27, 2026

En las imágenes se observa al exintegrante de One Direction bajando de su jet privado para después abordar una camioneta que ya lo esperaba en la pista. A su alrededor también aparece personal de tierra con chalecos similares a los utilizados por trabajadores del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Comienza el montaje para los conciertos de Harry Styles en CDMX

Y mientras Harry Styles ya estaría en México, los preparativos para sus conciertos también avanzan. A pocos días de la primera fecha, en redes sociales se han compartido imágenes de los trabajos para instalar el escenario del Together Together Tour en el Estadio GNP Seguros.

El cantante británico tiene programados seis conciertos en la Ciudad de México los días 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026. Todas las presentaciones comenzarán a las 21:00 horas y tendrán a Jorja Smith como invitada especial.

La primera fecha será este viernes 31 de julio, por lo que el montaje ya comienza a tomar forma para recibir a los miles de fans que asistirán al recinto.

Harry Styles canceló concierto en Brasil por problemas de salud

La llegada de Harry a México también trae tranquilidad a sus seguidores, luego de que días atrás surgieran dudas sobre sus próximas presentaciones debido a la cancelación de uno de sus conciertos en Brasil.

El cantante tenía previsto presentarse el 21 de julio en el Estadio MorumBIS de São Paulo; sin embargo, el concierto fue cancelado debido a problemas de salud que, hasta el momento, no han sido especificadas.