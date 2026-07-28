Spider-Man: Brand New Day debuta con 93% en Rotten Tomatoes: “Es una auténtica carta de amor a los fans”

Spider-Man Un Nuevo Día Las primeras críticas de Spider-Man: Brand New Day han sido reveladas al público tras la proyección a medios especializados.

Desde el emocionante encuentro de los tres Spider-Man del cine (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) en No Way Home del 2021, película que expandió el concepto de multiverso en el MCU y orilló al actual protagonista de la franquicia a enfrentar un mundo sin las personas más importantes de su vida a su lado, el futuro de Peter Parker se convirtió en uno de los elementos más especulados por el público fanático.

Ahora, tras la primera proyección de Spider-Man: Brand New Day ante medios especializados, el misterio finalmente se ha resuelto y parece haber complacido a la mayor parte de la audiencia, quienes señalan al filme como “una de las mejores películas de Spider-Man” al capturar el corazón del súperheroe arácnido con una narrativa “más madura y oscura”, acompañada de secuencias de pelea que destacan por su ejecución práctica, fieles al estilo del personaje.

“Madura, introspectiva, llena de corazón”: Spider-Man Un Nuevo Día obtiene 93% en Rotten Tomatoes

Desde la creación del amigable vecino Hombre Araña hace más de seis décadas, el héroe de Queens se ha mantenido como el personaje de cómics, series y películas más popular entre fanáticos y fanáticas de distintas generaciones, caracterizado por su humildad, sentido del humor y perseverancia al hallar la manera de siempre mantenerse de pie ante las adversidades.

Por esa razón, las películas que exploran la vida del arácnido se han mantenido en tendencia desde su primera trilogía, siendo Tom Holland quien lidera la época actual de popularidad del personaje en el cine, un reconocimiento en ascenso tras la primera proyección de Spider-Man: Brand New Day, ya que —según reacciones preliminares— la nueva película parece haber satisfecho las expectativas de su franquicia.

“Puede que Spider-Man: Brand New Day, de Destin Daniel Cretton, haya logrado lo imposible: convertir la cuarta entrega de las películas de Spider-Man de Tom Holland en una historia de origen que se revela desde dentro, una narrativa madura sobre la crisis de los veintitantos y, además, una película entretenida”, escribió la crítica Leah Marilla Thomas para The Mary Sue, destacando que la película aprovecha las circunstancias específicas del Peter Parker de Holland que hemos visto (y seguiremos viendo) crecer por una década.

Las críticas coinciden en que Spider-Man: Brand New Day es la historia más introspectiva y madura para el arácnido de Holland, resaltando la sinceridad del actor británico para transmitir las emociones que atraviesa su personaje en la etapa más solitaria de su viaje como súperheroe y ser humano.

“En pocas palabras, si Spider-Man 2 de Sam Raimi fue la película en la que Spider-Man decide dejar de ser Spider-Man, entonces Spider-Man: Brand New Day es claramente aquella en la que deja de ser Peter Parker”, señala Jon Negroni, crítico para InBetweenDrafts, quien rescata el viaje emocional del súperheroe y señala la importancia de los personajes secundarios como elementos que aportan a dicho viaje, no meros puntos de partida para futuras entregas.

A pesar de que algunas de las primeras opiniones resaltan “tropiezos usuales del MCU”, declaran que la película logra sostenerse por su cuenta, los personajes secundarios tienen un propósito en la historia y la dirección de Destin Daniel Cretton, también director de Shang-Chi, aporta la frescura que el arácnido necesitaba.

“Varias composiciones poseen un dinamismo propio de los cómics que nos recuerda por qué Spider-Man sigue siendo uno de los superhéroes más fotogénicos del cine”, destacó Negroni.

Prevén un “futuro brillante” para Spider-Man en el MCU

Calificándola con cuatro estrellas de cinco, el medio Empire declaró que los primeros veinte minutos de Spider-Man: Brand New Day son los mejores de la película, "uno de los momentos más sobresalientes del cine de superhéroes convencional en mucho tiempo", declaró el crítico John Nugent.

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ has debuted with 93% on Rotten Tomatoes.



Highest rated live-action Spider-Man movie, tied with ‘Spider-Man 2’ & ‘No Way Home’.



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Explorando el viaje introspectivo de Peter Parker, así como su relación con personajes secundarios, Nugent aseguró que la nueva entrega "se siente como la más fiel a los cómics hasta la fecha, tangible y realista", destacando las escenas con MJ (Zendaya) como las más emotivas del filme, mientras que la interacción con Frank Castle (Jon Bernthal, con quien Holland ya compartió pantalla en La Odisea de Christopher Nolan) “consolida la esencia neoyorquina de la historia”, aportando una energía vibrante a los personajes.

El periodista internacional Erik Davis, por otra parte, declaró que Spider-Man: Brand New Day es “una auténtica carta de amor a los fans”, señalando principalmente la profundidad y madurez reflexiva.

A su vez, resaltó la “energía feroz” que aporta Destin Daniel Cretton a la franquicia, entregando al público la mejor secuencia de peleas del Spider-Man de Tom Holland y evolucionando su paso por el MCU con una entrega que explora el estilo detectivesto, el thiller psicológico y la comedia.

“Spider-Man: Brand New Day rinde un merecido homenaje al querido trepamuros, augurando un futuro brillante bajo la dirección de Destin Daniel Cretton", declaró DiscussingFilm, asegurando que la película —pese a sus contadas deficiencias en el manejo de tramas— sigue demostrando la sinceridad del personaje y no pierde “lo que hace que Parker y Spider-Man sean tan entrañables”.