Reality Awaits, una crítica a la evolución de The Strokes

The Strokes (Redes sociales)

Después de 6 años sin publicar un álbum de estudio, The Strokes regresó con Reality Awaits, una producción que marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la banda neoyorquina. Desde su irrupción con Is This It (2001), el grupo ha construido una carrera caracterizada por evitar la repetición y explorar nuevas posibilidades sonoras en cada lanzamiento. Ahora bien, su séptimo álbum ha abierto un debate entre seguidores y críticos sobre la identidad musical del grupo y el peso creativo de Julian Casablancas tiene dentro de esta nueva etapa.

Dentro de la discografía, The Strokes ha transitado por distintas facetas. Mientras Room on Fire (2003) consolidó la esencia del grupo, discos como Angles (2011), Comedown Machine (2013) y The New Abnormal (2020) representaron una evolución en la composición y la producción sin abandonar por completo el trabajo en conjunto entre las guitarras de Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajo de Nikolai Fraiture, la batería de Fabrizio Moretti y por supuesto, la voz de Julian Casablancas. En esos materiales musicales también era posible identificar la participación del resto de la banda en coros y voces secundarias, un recurso que contribuía a reforzar la identidad colectiva del grupo. En ese proceso, la agrupación pareció dejar atrás el título de “los salvadores del rock”, una etiqueta que la acompañó durante los primeros años de su carrera, para realizar una búsqueda artística basada en la experimentación y el cambio constante.

Con Reality Awaits, esa exploración por innovar continúa, aunque desde un lugar distinto. El álbum integra una vocalización pronunciada, por el uso frecuente del Auto-Tune y otros efectos digitales que modifican la voz de Casablancas. Al mismo tiempo, las guitarras conviven con sintetizadores y texturas electrónicas que acercan a la propuesta a terrenos menos explorados por la banda.

Dicho cambio ha dado lugar a uno de los principales conversaciones en torno al disco. Diversos seguidores, creadores de contenido y parte de la crítica han señalado que Reality Awaits contiene una esencia que remite a The Voidz, el proyecto alterno de Julian Casablancas. Esta percepción responde a la presencia de elementos que el vocalista ha desarrollado durante los últimos años en su faceta paralela con estructuras menos convencionales, una producción más práctica y una voz intervenida por efectos digitales.

También se suma al contenido temático del álbum. Las letras abordan asuntos como el abuso del poder, la rabia, la desobediencia civil, el consumismo, la desilusión política, dudas cotidianas y diferentes reflexiones sobre la realidad contemporánea. También plasman una crítica hacia una sociedad que parece huir de la realidad actual en lugar de confrontarla, elementos que han caracterizado la escritura de Casablancas en distintos momentos de su carrera. Sin embargo, para una parte de los seguidores que conocen tanto la discografía de The Strokes como la de The Voidz, la cercanía sonora entre ambos proyectos ha dificultado conectar con el nuevo material, al percibir que las diferencias entre las dos propuestas se han reducido.

Bajo esta óptica, el debate gira en torno a la manera en que la identidad musical influye en la recepción del mensaje. Si bien la dirección artística responde a una decisión creativa de Casablancas y forma parte de la evolución natural de cualquier artista, la similitud estética entre ambos proyectos puede generar una tensión al momento de comunicar las ideas que plantea el álbum, haciendo que, para algunos escuchas, el discurso quede parcialmente eclipsado por la comparación con su proyecto alterno.

A pesar de que The Strokes siempre se ha distinguido por reinventarse entre un álbum y otro, algunos escuchas consideran que, en esta ocasión, la personalidad sonora de Casablancas ocupa un espacio más visible dentro del conjunto. Otros, en cambio, interpretan esta evolución como una consecuencia de una banda con más de dos décadas de trayectoria, cuyos integrantes continúan ampliando sus intereses musicales.

El lanzamiento del álbum coincide con un momento particular para el grupo. Aun cuando Nick Valensi participó en la grabación de Reality Awaits, su ausencia en la gira de promoción ha sido uno de los aspectos más controversiales entre los seguidores. La banda no deja de funcionar como un proyecto colectivo, el resultado final transmite una obra donde la dirección artística de Julian Casablancas adquiere un mayor protagonismo que en producciones anteriores.

En comparación Angles, Comedown Machine y The New Abnormal, discos en los que era posible identificar con mayor claridad la interacción entre los 5 integrantes, Reality Awaits propone una identidad más homogénea y concentrada en una visión creativa específica. Esto no significa que el resto de los músicos haya dejado de aportar al proceso, pues las decisiones de producción y la propuesta estética proyectan una obra más cercana a la perspectiva del vocalista.

En conclusión, Reality Awaits reafirma la voluntad del grupo por experimentar. Simultáneamente, el álbum abre una conversación sobre los límites entre la identidad colectiva de una banda, la evolución de sus integrantes y los cambios que vive la música en un contexto donde las herramientas digitales forman parte del proceso creativo. El disco cuestiona la manera en que el arte continúa redefiniéndose frente a una realidad en constante cambio.

La Crónica de Hoy 2026