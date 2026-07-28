Ultra México 2026: Estos son todos los artistas confirmados para la fase 1 del lineup estelar

Ultra México 2026 El festival regresa después de 8 años. (Ultra México)

El festival de música electrónica Ultra, originado en Miami en 1999, celebrará su tercera edición en México en noviembre de este año. Te decimos cómo puedes adquirir tus boletos y quiénes se presentarán.

¿Cuándo y dónde será el Ultra México 2026?

El festival de música electrónica que desde 2008 ha llevado el espectáculo de luces estroboscópicas y música electrónica a todo el mundo regresará a México tras ocho años. La primera edición del festival se festejó en 2017 y se repitió el año siguiente, pero desde entonces no había hecho su esperado retorno.

Esta será la primera ocasión en que el festival sacuda a la capital del país, ya que las últimas dos ediciones se celebraron en el Foro Pegaso de Toluca. El evento tomará lugar en la Explanada Estadio Banorte, donde se colocarán dos escenarios extensos, el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Puedes adquirir boletos en la página oficial de Ultra México para los dos días en Admisión General por $2,550 pesos o en VIP por $4,400.

¿Qué artistas asistirán al Ultra México 2026?

Para la primera fase, los artistas confirmados son los siguientes:

Afrojack

Alesso

Armin Van Buuren

Artbat

Boris Brejcha

Boys Noize

Camelphat

Eric Prydz

Hardwell

Klankuenstler

Levity

Marlon Hoffstadt

Miss Monique

Sara Landry

Subtronics

Steve Angello.

Puede haber más artistas por confirmar. Todavía no se anuncian los aquellos que participarán en la segunda fase.