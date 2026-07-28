Premios Juventud 2026: Todas las categorías y artistas nominados para la edición de este año

Principales categorías de Premios Juventud 2026 La lista de artistas nominados y nominadas a los Premios Juventud 2026.

Este martes 28 de julio se dio a conocer la lista completa de nominaciones para los Premios Juventud 2026, ceremonia anual organizada por Univision y cuyos galardones premian a lo mejor del entretenimiento y cultura pop hispana, reconociendo artistas de la música, actuación e incluso figuras influencers seleccionadas por voto público.

La ceremonia se caracteriza por considerar las votaciones del público para la selección de ganadores y ganadores, quienes recibirán el prestigiado galardón de entretenimiento hispano el 3 de septiembre 2026, en Marbella, España.

Lista completa de nominados en Categoría Principal de Premios Juventud 2026

El mexicano Carín León, cuya participación en el álbum oficial del Mundial FIFA 2026 acrecentó su popularidad, lidera con nueve nominaciones la decimotercera edición de Premios Juventud, seguido del colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y el puertorriqueño Rauw Alejandro, quienes cuentan con seis nominaciones cada uno.

La lista completa es:

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana.

Ana Mena.

Anitta.

Elena Rose.

Kany García.

Karol G.

Natti Natasha.

Rosalía.

Shakira.

Young Miko.

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny.

Carín León.

Danny Ocean.

Farruko.

Maluma.

Myke Towers.

Quevedo.

Rauw Alejandro.

Romeo Santos.

Xavi.

Grupo o Dúo Favorito Del Año

DND I Do Not Disturb.

Gente de Zona.

Jowell y Randy.

La Oreja de Van Gogh.

Maná.

Mau y Ricky.

Morat.

Rawayana.

Reik.

Santos Bravos.

La Nueva Generación Femenina

Amaia.

Angela Leiva.

Annasofia.

Aria Vega.

Emjay.

Isadora.

Judeline.

Mafalda Cardenal.

Mar Solís.

Nic.

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito.

Clarent.

Damn Goldo.

DFZM.

DIA.

Juan Duque.

Kris R.

Maisak.

Santos Bravos.

Sebas Barcenas.

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta.

Chuyin.

Edgardo Nuñez.

Kakalo.

Kane Rodriguez.

La Nueva Ola de Cumbia.

Low Clika.

Mariangela.

Omar Camacho.

Tombochio.

Mi Track Favorito

‘Carita Linda’, Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro. ‘Coleccionando Heridas, Karol G & Marco Antonio Solís.

Karol G & Marco Antonio Solís. ‘Corazón’, Danny Ocean.

Danny Ocean. ‘La perla’, Rosalía & Yahritza y Su Esencia.

Rosalía & Yahritza y Su Esencia. ‘Me está doliendo’, Carín León & Alejandro Fernández.

Álbum Del Año

‘¿Dónde es el after?’, Rawayana.

Rawayana. ‘Babylon Club’, Danny Ocean.

Danny Ocean. ‘Better Late Than Never’, Romeo Santos & Prince Royce.

Romeo Santos & Prince Royce. ‘Equilibrivm’, Anitta.

Anitta. ‘Lamento en baile’, Daddy Yankee.

Daddy Yankee. ‘Lux’, Rosalía.

Rosalía. ‘Palabra de to’s (seca)’, Carín León.

Carín León. ‘Sinfónico (en vivo)’, Yandel.

Yandel. ‘Stendhal’, Ozuna & Beéle.

Ozuna & Beéle. ‘Tropicoqueta’, Karol G.

Mejor Euro-Song

‘Com Você’, Judeline & Amaia.

Judeline & Amaia. ‘Da me’, Bad Gyal.

Bad Gyal. ‘La graciosa’, Quevedo & Elvis Crespo.

Quevedo & Elvis Crespo. ‘Lárgate’ , Ana Mena.

, Ana Mena. ‘Moja1ta’, Lola Indigo.

Lola Indigo. ‘No me tires flores’, Alejandro Sanz & Rels B.

Alejandro Sanz & Rels B. ‘Oh si pudiera’, Manuel Carrasco.

Manuel Carrasco. ‘Si juegas conmigo (ASA25)’, Juan Magán & Abraham Mateo.

Juan Magán & Abraham Mateo. ‘Superestrella’, Aitana.

Aitana. ‘Todos estamos bailando la misma canción’, La Oreja de Van Gogh.

Girl Power

‘Amiga mía’, Karol G & Greeicy.

Karol G & Greeicy. ‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’, Yuridia & Majo Aguilar.

Yuridia & Majo Aguilar. ‘Choka Choka’, Anitta & Shakira.

Anitta & Shakira. ‘Fifty Fifty’, Kenia Os & Lola Indigo.

Kenia Os & Lola Indigo. ‘Gabriela (Young Miko Remix)’, Katseye & Young Miko.

Katseye & Young Miko. ‘Huir’, Kany García & Lia Kali.

Kany García & Lia Kali. ‘La rumba del perdón’, Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz.

Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz. ‘Muñeca’, Bad Gyal & De La Rose.

Bad Gyal & De La Rose. ‘Muxaxa’, Tokischa & La Mas Doll.

Tokischa & La Mas Doll. ‘Te apuesto’, Ha*Ash & María José.

Colaboración Omg

‘Dai Dai’, Shakira & Burna Boy.

Shakira & Burna Boy. ‘Birthday Behavior’, Bia & Young Biko.

Bia & Young Biko. ‘Damn I Love Miami’, Pitbull & Lil Jon.

Pitbull & Lil Jon. ‘East LA’, Will.i.am & Taboo.

Will.i.am & Taboo. ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’, Juan Luis Guerra 4.40 & Sting.

Juan Luis Guerra 4.40 & Sting. ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico], Dua Lipa, Maná & Fher de Maná.

Dua Lipa, Maná & Fher de Maná. ‘Thootie’, Ice Spice & Tokischa.

Ice Spice & Tokischa. ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’, Bon Jovi & Carín León.

La Mezcla Perfecta

‘A medio vivir’, Ricky Martin & Carín León.

Ricky Martin & Carín León. ‘Carteras chinas’, Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules.

Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules. ‘La del primer puesto’, Reik & Xavi.

Reik & Xavi. ‘La del proceso’, Grupo Frontera & Manuel Turizo .

Grupo Frontera & Manuel Turizo ‘No quiero hablar’, Ángela Aguilar & Marc Anthony.

Ángela Aguilar & Marc Anthony. ‘Una noche contigo’, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes.

Mejor Dance Track

‘Algo tú’, Shakira & Beéle.

Shakira & Beéle. ‘Bai-lala’, Abraham Mateo.

Abraham Mateo. ‘Dando vueltas’, Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro. ‘Esa diva’, Melody.

Melody. ‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’, Dennis, Luísa Sonza & Emilia.

Dennis, Luísa Sonza & Emilia. ‘No bailes sola (NSM25)’ , Juan Magán & Lucho RK

, Juan Magán & Lucho RK ‘Polaroid’, Eladio Carrión.

Eladio Carrión. ‘Secreto (remix)’, Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa.

Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa. ‘Sorry Papi’, Topic & Becky G.

Topic & Becky G. ‘Yapaque’, Farruko, Greeicy & Steve Aoki.

Afrobeat Latino Del Año

‘Bendito’, Rawayana.

Rawayana. ‘Botecito’, Juan Duque & Hamilton.

Juan Duque & Hamilton. ‘Chévere (premium_remix)’, Aria Vega & Ryan Castro.

Aria Vega & Ryan Castro. ‘Enemigos’, Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums.

Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums. ‘La villa’, Ryan Castro, Kapo & Gangsta.

Mejor Tema En Cumbia

‘Celosa’, Ke Personajes & J Balvin.

Ke Personajes & J Balvin. ‘Con otra’, Cazzu.

Cazzu. ‘Cuando una mujer’, Mariangela.

‘Cumbiando’, La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera.

La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera. ‘Prieta de mi vida’, Los mirlos & Guaynaa.

Los mirlos & Guaynaa. ‘Yo me lo busqué’, Los Ángeles Azules & Thalia.

Productor Del Año

Andy Clay.

Bizarrap.

Casta.

Edgar Barrera.

Fux Beat.

La Paciencia.

MAG.

Nico Cotton.

Ovy On The Drums.

Sky Rompiendo.

Mejor Tour

‘Bailemos Otra Vez Tour’, Chayanne.

Chayanne. ‘Cosa Nuestra World Tour’, Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro. ‘De Sonora, Para El Mundo’, Carín León.

Carín León. ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, Bad Bunny.

‘Dinastía Tour’, Peso Pluma.

Peso Pluma. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, Shakira.

Shakira. ‘Latinaje Tour’, Cazzu.

Cazzu. ‘Lux Tour’, Rosalía.

Rosalía. ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’, Romeo Santos & Prince Royce.

Romeo Santos & Prince Royce. ‘Vivir Sin Aire Tour’, Maná.

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Babylon’, Venesti & Nicky Jam.

‘Bronceador’, Maluma.

Maluma. ‘Canción para regresar’, Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona.

Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona. ‘Cosita linda’, Elena Rose & Justin Quiles.

Elena Rose & Justin Quiles. ‘Menos el cora’, Ryan Castro & Manuel Turizo.

Ryan Castro & Manuel Turizo. ‘Paris’, Boza & Sech.

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘Cambiaré’, Luis Fonsi & Feid.

Luis Fonsi & Feid. ‘Chamita’, Mari La Carajita.

Mari La Carajita. ‘Inglés en Miami’, Rawayana & Manuel Turizo.

Rawayana & Manuel Turizo. ‘Las guapas’, Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz. ‘Pinterest (spanish)’, Anitta.

Anitta. ‘Tututu’, Elena Rose & Alleh.

Elena Rose & Alleh. ‘Yo y tú’, Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle.

Mejor Canción Pop

‘Bebiendo lágrimas’, Mar Solís.

Mar Solís. ‘Bésame’, Alejandro Sanz & Shakira.

Alejandro Sanz & Shakira. ‘La del primer puesto’, Reik & Xavi.

Reik & Xavi. ‘La pelirroja’, Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra. ‘Mal escrito’, Carlos Rivera & Malú.

Carlos Rivera & Malú. ‘Mi historia entre tus dedos’, Matteo Bocelli & Gianluca Grignani.

Matteo Bocelli & Gianluca Grignani. ‘Si tuviera que elegir’, Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner.

Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner. ‘Te acuerdas?’, DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel.

DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel. ‘Tierra mía’, Kany García.

Kany García. ‘Un abrazo’, Gloria Trevi.

Nominaciones en la Categoría Urbana de los Premios Juventud 2026

En cuanto a las seis categorías del segmento urbano de la ceremonia, se encuentran los siguientes temas y artistas:

Mejor Urban Track

‘Al golpito’, Quevedo & Nueva Línea.

‘Alambre púa’, Bad Bunny.

‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums.

‘Aplicándola’, Farruko.

‘Buenos términos’, Rauw Alejandro.

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’, Bizarrap & Daddy Yankee.

‘Lleva al Sol’, Rels B.

‘Polaroid’, Eladio Carrión.

‘Se lo juro mor’, Feid.

‘Una aventura’, Ozuna.

Mejor Mezcla Urbana

‘Al golpito’, Quevedo & Nueva Línea.

Quevedo & Nueva Línea. ‘Alambre púa’, Bad Bunny.

Bad Bunny. ‘Amista’, Blessd & Ovy On The Drums.

Blessd & Ovy On The Drums. ‘Aplicándola’, Farruko.

Farruko. ‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro. ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’, Bizarrap & Daddy Yankee.

Bizarrap & Daddy Yankee. ‘Lleva al Sol’ , Rels B.

, Rels B. ‘Polaroid’, Eladio Carrión.

Eladio Carrión. ‘Se lo juro mor’, Feid.

Feid. ‘Una aventura’, Ozuna.

Mejor Canción Urbano Rhythmic

‘Apaga la luz’, Røz & Peso Pluma.

Røz & Peso Pluma. ‘Buenos días’, Eladio Carrión.

Eladio Carrión. ‘No tiene sentido’, Beéle.

Beéle. ‘Perlas negras’, Natanael Cano & Gabito Ballesteros.

Natanael Cano & Gabito Ballesteros. ‘Pongo’, Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid.

Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid. ‘Si estás con alguien’, Omar Courtz.

Omar Courtz. ‘Si te vas’, J Balvin & Jay Wheeler.

J Balvin & Jay Wheeler. ‘Tengo celos’, Myke Towers.

Myke Towers. ‘Verano rosa’ , Karol G & Feid.

, Karol G & Feid. ‘Zaza’, Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo.

Mejor Canción Urbano Trap

‘Bienvenida’, Clarent.

Clarent. ‘Breezy’, Kidd Keo & Neutro Shorty.

Kidd Keo & Neutro Shorty. ‘Buti Call’, Kendo Kaponi & Omar Courtz.

Kendo Kaponi & Omar Courtz. ‘Chica atractiva’, FloyyMenor & Lewis Somes.

FloyyMenor & Lewis Somes. ‘Gout’, La Pantera.

La Pantera. ‘Que sensación (remix)’, Jezzy & Arcángel.

Jezzy & Arcángel. ‘Ricky Bobby’, Eladio Carrión.

Eladio Carrión. ‘Topshelf’, Kris R. & Myke Towers.

Kris R. & Myke Towers. ‘Yeh!’, J Noa.

J Noa. ‘Yogurcito remix’, Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa.

Mejor Canción Dembow

‘Dem bow’, Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow.

Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow. ‘Hace calor’, Maria Becerra, El Alfa & Xross.

Maria Becerra, El Alfa & Xross. ‘Me muevo’, Fariana & Kiko El Crazy.

Fariana & Kiko El Crazy. ‘Miami’, Tokischa.

Tokischa. ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’, Lomiiel.

Lomiiel. ‘Pelo’, DJ Pereira & Blue Diamond.

DJ Pereira & Blue Diamond. ‘Saca punta’, Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll.

Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll. ‘Un gatito me llamó’, Karol G.

Mejor Álbum Urbano

‘Afrolova 25′, Rels B.

Rels B. ‘Corsa’, Eladio Carrión.

Eladio Carrión. ‘Do Not Disturb’, Young Miko.

Young Miko. ‘El Baifo’, Quevedo.

Quevedo. ‘El Sobreviviente WWW’, Wisin.

Wisin. ‘Hopi Sendé’, Ryan Castro.

Ryan Castro. ‘Island Boyz’, Myke Towers.

Myke Towers. ‘La 8va maravilla’, Arcángel.

Arcángel. ‘Manda La Plena Moh’, Farruko.

Farruko. ‘Stendhal’, Ozuna & Beéle.

Lista de nominados en entretenimiento de Premios Juventud 2026: las categorías social, TV y streaming

Dado que los Premios Juventud no se limitan a la categoría musical, los influencers, programas de streaming, redes sociales y televisión que fueron nominados en esta edición, son:

Mi Actor Favorito

Andrés Palacios - ‘Mi verdad oculta’

Diego Klein - ‘Guardián de mi vida’

Emmanuel Palomares - ‘Los hilos del pasado’

Gabriel Soto - ‘Monteverde’

Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

Mi Actriz Favorita

Angelique Boyer - ‘Doménica Montero’

Oka Giner - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’

Silvia Navarro - ‘Guardián de mi vida’

Susana González - ‘Mi verdad oculta’

Yadhira Carrillo - ‘Los hilos del pasado’

Me Enamoran

África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’

Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’

Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’

Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’

Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’

Creador Del Año

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Mejor LOL

Andrea Farga

Héctor de la Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast del Año

‘El chal con Pao Sasso’

‘La cotorrisa’

‘Pinky promise’

‘Roca project’

‘Yo pude, tu puedes’

#GettingReadyWith

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos

POV Futbolero

Futbol al chile

Ivansfull

Joel ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

#ModoAvión

Alejandra Travels

Araya vlogs

Hola soy Natasha

Plex

Roberta con maleta

Couple Goals

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita & Alonso López

Polo Morín y Bernardo Abascal

Creador de España

Elena Gortari

Jordi Rodriguez Moreno

Lola Lolita

Nil Ojeda

Tatiana Kaer

¿Cuándo y dónde serán los Premios Juventud 2026? Así podrás verlos desde México

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de los Premios Juventud de este 2026 se llevará a cabo —por primera vez— en Europa, presentándose en el 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella, España, después de ediciones anteriores realizadas en Miami, Puerto Rico y Panamá.

La transmisión comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguir la entrega de galardones mediante las siguientes opciones de streaming y televisión abierta o por suscripción:

Canal 5.

Univision.

ViX.

Con un total de 338 artistas nominados y divididos en 50 categorías distintas, esta ceremonia premia a los y las artistas que el público selecciona mediante un voto en línea que puedes efectuar a través del portal oficial de Premios Juventud.

El periodo para votar en Premios Juventud 2026 inicia este martes 28 de julio y finalizará el 10 de agosto,