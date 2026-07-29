Adrian Lyles habla de Soy Luna: Volver a Rodar, su colaboración con Karol Sevilla y el sueño de Adrian Lyles de High School Musical a Hollywood Records Latinoamérica

Adrian Lyles

La música de Adrian Lyles continúa expandiendo su alcance internacional. Tras consolidarse como actor en High School Musical: El Musical: La Serie y comenzar una nueva etapa como solista bajo el sello Hollywood Records, el artista forma parte del esperado soundtrack de Soy Luna: Volver a Rodar con “Peace of Mind”, tema que interpreta junto a Karol Sevilla y que lo vincula con una de las franquicias juveniles más exitosas de Disney en Latinoamérica. En entrevista con La Crónica de Hoy, Lyles habló sobre la importancia de esta colaboración, el crecimiento que ha experimentado como compositor, la confianza que ha encontrado en su identidad artística y los sueños que persigue en una carrera que apenas comienza, pero que apunta hacia escenarios cada vez más grandes.

“Peace of Mind”, una canción que encontró un nuevo hogar en Soy Luna

Para Adrian Lyles, integrarse al universo de Soy Luna representa mucho más que sumar una canción a una producción de Disney. Se trata de convertirse en parte de una franquicia que ha acompañado a millones de jóvenes en América Latina y que ha servido como plataforma para artistas que hoy cuentan con una sólida trayectoria internacional.

"Me siento muy honrado. Es increíble“, expresa el cantante al recordar el momento en que recibió la propuesta. “Cuando apareció la oportunidad me emocioné muchísimo. Ha habido tantos artistas increíbles que han formado parte de este universo que simplemente ser considerado ya era algo muy especial.”

La emoción también estuvo acompañada por una sensación de responsabilidad. Lyles reconoce el peso cultural que tiene Soy Luna para varias generaciones y considera que participar en esta nueva etapa representa una oportunidad única para acercarse a un público que quizá aún no conocía su música.

Uno de los aspectos que más disfrutó durante el proyecto fue compartir la grabación con Karol Sevilla, protagonista de la serie y una de las artistas juveniles más queridas en la región.

"Karol tiene la mejor energía. Es una persona muy dulce y llena de buena vibra“, comenta. “Trabajar con ella hizo que todo fuera muy natural.”

Para el artista, “Peace of Mind” encajó perfectamente con el espíritu de la historia porque aborda temas como el crecimiento personal, el aprendizaje y la búsqueda de una mejor versión de uno mismo.

“Habla de descubrir quién eres, de crecer, de cambiar y también de amar a las personas que tienes alrededor. Siento que esa canción refleja perfectamente el mensaje que transmite Soy Luna."

Más allá de la grabación vocal, Lyles recuerda con especial cariño el proceso de filmación del video y las coreografías compartidas con Sevilla y el resto del elenco.

"Mi parte favorita fue cuando estuvimos grabando juntos, bailando y disfrutando el momento. Fue muy divertido y todo el elenco fue maravilloso."

El cantante considera que la incorporación del tema al soundtrack permitirá que la canción encuentre nuevos significados para quienes la escuchen por primera vez dentro del universo de la serie.

Adrian Lyles

Encontrar su propia voz después de cientos de canciones

Aunque para buena parte del público Adrian Lyles comenzó a ser conocido gracias a su faceta como actor, su historia con la música empezó mucho antes. De hecho, explica que antes de lanzar oficialmente sus primeros EP ya había escrito cientos de canciones intentando descubrir cuál era realmente su identidad artística.

La trilogía Horizon —compuesta por Dawn, Dusk y Night— fue el resultado de un largo proceso de exploración.

"Fue un camino muy largo“, recuerda. “Antes incluso de firmar con mi disquera ya escribía canciones, y cuando llegué al sello seguimos trabajando durante más de un año para descubrir cuál era realmente mi sonido.”

El artista calcula que durante ese periodo compuso alrededor de 250 canciones, de las cuales únicamente unas cuantas terminaron formando parte de los lanzamientos oficiales.

“Fue como escoger nuestros discos favoritos entre años de trabajo. Ahora puedo mirar hacia atrás y reconocer quién era entonces y también darme cuenta de cuánto he crecido.”

Ese crecimiento, asegura, no sólo se refleja en la música, sino también en la confianza con la que enfrenta cada nuevo proyecto.

"Hoy me siento mucho más cómodo dentro de mi propia piel y mucho más seguro del sonido que quiero hacer“, afirma. “Antes dudaba mucho más de mis decisiones.”

La experiencia de trabajar con compositores, productores y músicos dentro de Hollywood Records también transformó su manera de crear.

“He aprendido muchísimo simplemente observando a la gente con la que he trabajado. Ahora tengo herramientas que antes no tenía y siento que el público está conociendo una mejor versión de mí.”

Ese proceso de maduración también puede escucharse en canciones como “All That I Wanted Was You”, uno de los temas más personales de su catálogo.

El sencillo nació a partir de una experiencia sentimental que vivió hace algunos años y que decidió convertir en música.

"Literalmente estaba viviendo esa situación cuando escribí la canción“, recuerda. “Fue una de las primeras veces que terminé una canción y pensé: ‘Si alguien más la sacara, yo también la escucharía’.”

Para Lyles, ese momento marcó un punto de inflexión porque confirmó que había encontrado un camino creativo con el que realmente se identificaba.

“Esa canción me permitió entrar al mundo alternativo donde hoy me siento mucho más cómodo.”

Del universo Disney al sueño de convertirse en un artista global

Antes de lanzar su carrera como solista, Adrian Lyles conquistó a buena parte del público juvenil interpretando a Jet en High School Musical: El Musical: La Serie. Sin embargo, lejos de considerar la actuación como un obstáculo para su faceta musical, asegura que ambas disciplinas se complementaron durante su formación.

"Actuar me abrió puertas que nunca imaginé que se abrirían“, explica.

El cantante reconoce que durante años ha existido una relación muy cercana entre Disney y las carreras musicales de varios de sus actores, un fenómeno que ha dado origen a figuras como Olivia Rodrigo.

“Cuando vimos lo que pasó con SOUR, entendimos que ese camino también podía existir para otros artistas. Ahora estoy muy enfocado en la música y siento que, de alguna manera, regresé al lugar donde todo empezó."

Musicalmente, Lyles encuentra inspiración en artistas que han construido una identidad propia sin preocuparse por seguir tendencias. Entre ellos menciona nombres como Tyler, The Creator, Dominic Fike, Frank Ocean y Childish Gambino.

“Lo que más admiro es cuando alguien crea sin inhibiciones, sin pensar en lo que los demás esperan de él. Eso siempre ha sido mi mayor inspiración.”

Esa autenticidad es precisamente la cualidad que espera transmitir a quienes descubran su música gracias a Soy Luna.

"Quiero que la gente sepa que realmente me importa la música“, asegura. “Me importa el arte, crear algo desde cero y hacer canciones que puedan significar algo para alguien.”

Su mayor objetivo es generar en otros el mismo impacto que los músicos que admira tuvieron sobre él durante su adolescencia.

“Me gustaría convertirme en esa voz que haga sentir acompañadas a otras personas, que las haga sentirse comprendidas.”

Aunque reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer, el cantante no esconde la magnitud de sus aspiraciones.

"Quiero ser el artista más grande del mundo“, dice entre risas, aunque inmediatamente aclara que habla completamente en serio. “Ese es el sueño. Quiero seguir creando, seguir creciendo y construir algo que llegue a todas partes.”

En ese proceso, Latinoamérica ocupa un lugar cada vez más importante. La respuesta que ha recibido por parte del público hispanohablante, asegura, ha reforzado su deseo de visitar la región y presentarse en vivo.

“He aprendido que cuando escribes una canción que realmente necesitabas escuchar, esa emoción termina llegando también a otras personas. Eso es lo que pasó con Peace of Mind."

Finalmente, Lyles aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a sus seguidores mexicanos, a quienes espera conocer muy pronto sobre un escenario.

"Gracias por escuchar mi música, ya sea que me conozcan desde hace tiempo o que esta sea la primera vez que escuchan de mí. Significa muchísimo para mí“, afirma. “Espero poder ir muy pronto a México, hacer conciertos, conocerlos en persona y seguir compartiendo toda la música que viene. Apenas estamos comenzando.”

Con “Peace of Mind” como carta de presentación dentro del universo de Soy Luna: Volver a Rodar, Adrian Lyles inicia una nueva etapa que combina la exposición internacional de Disney con una propuesta musical cada vez más definida. Su evolución como compositor, la confianza que ha ganado después de años de aprendizaje y su deseo de conectar emocionalmente con el público dejan claro que, más allá del fenómeno televisivo, el artista busca construir una carrera capaz de trascender generaciones y fronteras.