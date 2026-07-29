Muere el musico irlandés Grafton Street luego de sufrir un accidente en motocicleta

Muere Glen Hansard | El músico de “Once” que ganó un Oscar con “Falling Slowly”. (EFE)

El músico irlandés Glen Hansard murió a los 56 años luego de sufrir un accidente en motocicleta durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en Dublín, Irlanda.

La muerte del cantautor, guitarrista y actor fue confirmada por sus representantes. De acuerdo con la información difundida por las autoridades irlandesas, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente poco antes de las 4:30 de la mañana.

Hansard recibió atención médica en el sitio, pero murió poco después debido a las lesiones sufridas. La Policía irlandesa informó que se trató de un accidente en el que estuvo involucrada únicamente la motocicleta que conducía. Su familia pidió privacidad tras conocerse la noticia.

Hansard construyó una carrera de más de cuatro décadas que lo llevó de tocar en las calles de Dublín a recibir un Oscar

Comenzó a presentarse en las calles de su ciudad natal cuando tenía 13 años y posteriormente fundó The Frames en 1990. La agrupación alcanzó una importante popularidad en Irlanda y Reino Unido y convirtió a Hansard en una figura habitual de la escena musical de su país. También participó en la película “The Commitments”, estrenada en 1991 y dirigida por Alan Parker, donde interpretó a uno de los integrantes de la banda protagonista.

Su reconocimiento internacional llegó años después con “Once”, película independiente que protagonizó junto a la música checa Markéta Irglová. Ambos compusieron e interpretaron “Falling Slowly”, canción que obtuvo el Óscar a mejor canción original en 2008. Hansard e Irglová también formaron The Swell Season, proyecto con el que continuaron colaborando musicalmente. Por su parte, el irlandés desarrolló una carrera como solista que incluso le valió una nominación al Grammy en 2016.

Grafton Street, una tradición que mantuvo durante años

A pesar del reconocimiento internacional, Hansard mantuvo una estrecha relación con la música callejera. Cada Nochebuena regresaba a Grafton Street, una de las calles más conocidas del centro de Dublín, para participar en presentaciones destinadas a recaudar fondos para personas sin hogar.

La iniciativa, que comenzó en 2010, reunió a lo largo de los años a músicos como Bono, Sinéad O’Connor y Shane MacGowan, y consiguió recaudar millones de euros para organizaciones dedicadas a atender a personas en situación de calle. Su compromiso social se convirtió así en otra de las facetas por las que era reconocido en Irlanda, además de su trayectoria musical.

Con información de EFE.