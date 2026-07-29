Jared Leto niega acusaciones de violencia sexual tras documental de la BBC: “Estas afirmaciones son categóricamente falsas”

Jared Leto niega acusaciones El documental ‘Jared Leto: El secreto más oscuro de Hollywood’ de la BBC reveló presunta violencia sexual por parte del cantante y actor a cuatro mujeres cuando eran adolescentes.

Jared Leto: El secreto más oscuro de Hollywood, documental de la cadena BBC, presentó un total de 10 testimonios de mujeres que denunciaron presuntos abusos sexuales por parte del actor y cantante, cuatro de ellos cometidos cuando las víctimas eran menores de edad, situados entre los años 2002 y 2016.

En respuesta a la polémica, Leto afirmó que las acusaciones son “absoluta y categóricamente falsas”, sosteniendo que nunca cometió actos de agresión sexual en su vida; el comunicado fue facilitado a medios estadounidenses por parte de los reprsentantes del artista.

Jared Leto responde a las acusaciones de abuso sexual expuestas en el documental de la BBC este miércoles 29 de mayo

Después de que la BBC emitiera su documental Jared Leto: Hollywood’s Darkest Secret, el actor y cantante se puso en contacto con los medios a través de sus representantes; dicho comunicado expuso la posición de Leto ante las acusaciones de agresión sexual a mujeres presentadas en el reportaje de este miércoles.

“Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, sostuvo el ganador al Oscar, reiterando que “jamás” agredió sexualmente a nadie en toda su vida. No obstante, los señalamientos expuestos en el documental de la BBC no son los primeros que se han hecho contra Leto, ya que el año pasado atravesó una situación similar después de que la acusación de una DJ en Los Ángeles desatara la confesión de diversas mujeres respecto al comportamiento del actor.

En el documental, cuatro de las diez mujeres entrevistadas aseguraron ser menores de edad en el momento que ocurrió la agresión sexual presuntamente cometida por Leto.

Una de ellas, a los 17 años, reportó ser agredida en el baño de un motel. Otra de las mujeres, a sus 19 años, afirmó que Leto la amenazó con agresión sexual, mientras que otro testimonio —de una víctima que aseguró tener 17 años— expuso un encuentro sexual en la casa del actor en California. Finalmente, otra de las acusaciones señaló repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando la mujer tenía 16 años.

De acuerdo con la BBC, varios de los testimonios de las mujeres fueron corroborados con amigos y familiares que tuvieron conocimiento de los encuentros con Leto en su momento, e incluso en algunos casos, el medio tuvo acceso a fotografías y mensajes que respaldan los relatos.

Historial de acusaciones de presunta agresión sexual por parte de Jared Leto: ¿por qué se le ha señalado desde 2025?

De acuerdo con la división BBC News de la cadena, la investigación ha contabilizado "más de 120 denuncias distintas publicadas en internet relacionadas con su comportamiento hacia las mujeres, algunas de ellas históricas".

Entre estos señalamientos, destaca el realizado por la DJ de Los Ángeles, Allie Teilz, quien publicó el año pasado —a través de su cuenta de Instagram— una captura de pantalla de una actualización en Facebook realizada en 2012: “No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta abusar de ti entre bastidores en un concierto de M83... Con una falda escocesa... Y un gorro de nieve”.

La acusación atrajo una avalancha de respuestas por parte de otras mujeres, quienes aseguraron haber estado expuestas a experiencias similares con el cantante y actor. Esta polémica escaló a un reportaje realizado por Air Mail, en el que nueve mujeres señalaron a Leto de comportamiento inapropiado.

Tras la publicación del artículo el año pasado, el representante del actor negó las acusaciones, incluida la de Teilz, y la conversación alrededor del presunto comportamiento agresor de Jared Leto se enfrió paulatinamente hasta el estreno del documental de la BBC este miércoles 29 de julio.