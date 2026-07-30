Fakir & Los Psíquicos: ‘El amor te hiere como el rayo’, ¿cuál es el premio que ganó la canción?

Fakir & Los Psíquicos Fakir & Los Psíquicos poco a poco se van ganando un lugar en el gusto del público. (Fakir & Los Psíquicos)

El reconocimiento internacional distingue la propuesta audiovisual del proyecto mexicano y consolida su identidad artística, donde Música, Cine y Arte Gráfico forman parte de un mismo lenguaje, ellos son Fakir & Los Psíquicos.

¿Qué premio ganó la banda Fakir & Los Psíquicos?

El proyecto mexicano Fakir & Los Psíquicos ha sido reconocido con el premio a Mejor Video Musical Experimental en los Europe Video Music Awards, un reconocimiento internacional que destaca las propuestas audiovisuales con mayor creatividad, riesgo artístico e identidad de imagen.

La distinción representa un nuevo paso para un proyecto, que desde su nacimiento, ha apostado por desarrollar un universo creativo donde la música no existe de manera aislada, sino en diálogo permanente con el cine, la ilustración, la fotografía y la narrativa visual. Dicho video contó con la dirección de Arturo Manrique y Carlos Eguiluz.

Este reconocimiento llega tras la publicación de El Amor Te Hiere Como El Rayo, un álbum concebido como una disco novela dividida en tres actos, acompañado por una propuesta audiovisual que amplía el relato musical y convierte cada lanzamiento en una pieza de una misma historia.

Fakir & Los Psíquicos, un proyecto que comienza a despertar interés

En los últimos meses, el proyecto ha comenzado a despertar interés dentro y fuera de México gracias a una identidad artística poco convencional.

Entre sus primeros logros se encuentra la selección oficial de uno de sus videoclips en el Festival Caostica de Bilbao, España; así como el crecimiento sostenido de su audiencia en plataformas digitales. Ahora, el premio a Mejor Video Experimental confirma la solidez de una propuesta que privilegia la exploración artística por encima de las fórmulas tradicionales.

“Siempre pensamos este proyecto como un universo completo y no únicamente como un grupo de música. Que hoy se reconozca precisamente la parte audiovisual confirma que ese camino tiene sentido. Lo recibimos con enorme gratitud y como un estímulo para seguir creando con libertad”, dicen Fakir y Los Psíquicos.

Lejos de representar una meta u objetivo, este reconocimiento marca el inicio de una nueva etapa para Fakir & Los Psíquicos, que actualmente preparan nuevas acciones de promoción internacional y la presentación en vivo de un espectáculo siendo fieles a su creatividad, estilo y espíritu propositivo; donde música e imagen convivan como una misma experiencia.