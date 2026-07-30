No hay investigaciones policiales contra Jared Leto peso a acusaciones en documental

Jared Leto El actor ha sido señalado en diferentes ocasiones por conductas inapropiadas así como actos de agresión sexual a lo largo de su carrera. Foto X (@JaredLeto)

Un nuevo escándalo en Hollywood se desató esta semana luego de que múltiples mujeres acusaran al actor y cantante Jared Leto por conducta sexual delictiva, situación que él mismo rechazó. Ahora, una nueva investigación apunta que, a pesar de los testimonios revelados, la policía en los Estados Unidos no tiene una investigación en curso, debido a que no se han presentado denuncias formales en contra de Leto.

¿Qué se sabe de las acusaciones de agresión sexual en contra de Jared Leto?

De acuerdo con información de TMZ, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés) no cuenta actualmente con ninguna investigación en curso, ya que nadie se ha presentado ha levantar cargos formales en contra del actor. Incluso, una antigua acusación del 2006 presentada en California también se encuentra sin un seguimiento oficial.

No obstante, la Fiscalía de Los Ángeles señalaron que en el año 2019 se presentó un caso que involucraba una presunta víctima, misma que no se especifica si es una de las mismas mujeres que acusaron recientemente a Jared Leto. Sin embargo, se declaró una insuficiencia de pruebas debido a que la parte acusatoria no estuvo disponible para presentar testimonio, por lo que tampoco se presentaron cargos, situación que llega a ser común en los Estados Unidos.

¿De qué se le acusa a Jared Leto y qué ha dicho al respecto?

En el documental donde se presentaron las denuncias en contra de Jared Leto, al menos cuatro mujeres acusan al actor de haber ejercido conducta sexual inapropiada, ‘grooming’ y hasta intento de violación cuando ellas todavía eran menores de edad.

El propio Jared Leto rechazó categóricamente las acusaciones que se realizaron en el documental expuesto por la BBC. Por su parte, la cadena asegura haber corroborado estos testimonios con familiares y amigos, así como evidencias de fotos y mensajes que respaldan la versión de las mujeres presuntamente abusadas.