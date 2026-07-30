Peces Raros anuncia show en el Auditorio BB: Precios y fecha confirmada

Peces Raros Peces Raros dará tres fechas confirmadass en México. (Peces Raros)

La banda de electro-rock argentina Peces Raros anuncia su esperado regreso a la Ciudad de México para el próximo 5 de noviembre en el Auditorio BB, en el marco de una nueva gira por México que incluirá también shows en Monterrey y Mérida.

¿Precios para el concierto de Peces Raros en el Auditorio BB?

La preventa Banamex iniciará este jueves 16 de julio a las 11:00 AM, mientras que la venta general comenzará el viernes 17 de julio a las 11:00 AM a través de Ticketmaster.

Durante 2026, Peces Raros consolidó su presencia en los escenarios y eventos más relevantes de la música electrónica a nivel internacional.

En enero, la banda se presentó en MUTE Mar del Plata, uno de los principales referentes de la escena electrónica argentina, compartiendo cartel con artistas de reconocimiento global como ARTBAT.

A lo largo del año, también formaron parte de la programación de destacados festivales internacionales, entre ellos EDC México y Tecate Pa’l Norte en México, así como Ultra Buenos Aires y Cosquín Rock en Argentina, reafirmando el crecimiento y alcance de su propuesta en la región.

Además de compartir escenario con RÜFÜS DU SOL en Colombia, México y Estados Unidos, la banda iniciará una nueva gira europea junto a Thievery Corporation, con fechas en Serbia, Rumania, Croacia, Hungría, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Peces Raros en México?

El recorrido continuará durante agosto y septiembre con nuevas presentaciones de gran relevancia, entre ellas un show junto a The Blaze en Palma de Mallorca y una actuación con el histórico DJ y productor Nick Warren en Ibiza.

⁠03 OCT — DESTINO DOS EQUIS — MÉRIDA.

05 NOV — AUDITORIO BLACKBERRY — CDMX.

06 NOV — CAFÉ IGUANA — MONTERREY.

Recientemente, Peces Raros recibió por segunda vez consecutiva la estatuilla como “Mejor Álbum de electrónica” por su Spotify Session en los Premios Gardel 2026. Este material estrenado en diciembre de 2025 que cuenta con cinco canciones, estuvo bajo la dirección musical de Gustavo Borner.

Peces Raros acaba de estrenar ‘Circular’

En el mes de febrero, la banda estrenó “Circular”, nuevo lanzamiento en colaboración con Nick Warren. Un track memorable que se apoya en un industrial beat preciso y persistente, atravesado por una atmósfera ochentosa que sintetiza el encuentro entre la herencia británica y la potencia contemporánea de la electrónica argentina.

Lucio Consolo y Marco Viera, consolidaron a Peces Raros como uno de los proyectos más innovadores de la música argentina contemporánea, combinando la esencia del rock con la arquitectura sonora de la música electrónica.

En cada experiencia en vivo, invitan a explorar su ADN desde un nuevo ángulo, donde sonido e imagen conviven para potenciar la identidad de la banda y llevarla aún más lejos.

¿Quiénes son Peces Raros?

Peces Raros es una banda que fusiona tradición y futuro: un proyecto que combina la canción con el lenguaje de las máquinas, música electrónica asediada por el fantasma del rock.

Integrada por Lucio Consolo y Marco Viera, la banda nació en Argentina en 2014. Con su último álbum, Artificial, realizaron una gira que incluyó salas como Mandarine Park, Luna Park y Estadio Obras en Argentina, además de presentaciones en Estados Unidos y Europa.

Tras once años de trayectoria, Peces Raros atraviesa un vertiginoso ascenso internacional, recorriendo nuevos escenarios y consolidando audiencias alrededor del mundo.