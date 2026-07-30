Quince años después de I Follow Rivers, Lykke Li y The Magician vuelven a colaborar

Quince años después del fenómeno de I Follow Rivers, Lykke Li y The Magician vuelven a encontrarse con "Lucky Again (The Magician Remix)" Especial

Durante la última década y media, pocos remixes han alcanzado el impacto cultural que consiguió “I Follow Rivers (The Magician Remix)”. Lo que comenzó como una reinterpretación independiente terminó convirtiéndose en uno de los himnos más importantes de la música electrónica contemporánea, con más de mil millones de reproducciones y una presencia permanente en festivales, clubes y plataformas digitales de todo el mundo.

Ahora, esa historia suma un nuevo capítulo.

Lykke Li y The Magician vuelven a trabajar juntos con “Lucky Again (The Magician Remix)”, una colaboración que nace desde un lugar completamente distinto al que los unió hace quince años. Más que una continuación de un éxito mundial, el proyecto refleja la madurez artística de dos músicos que decidieron reencontrarse cuando sus caminos creativos volvieron a coincidir.

Una llamada inesperada que cambió el rumbo de la historia

Para The Magician, el reencuentro comenzó con un mensaje que nunca imaginó recibir.

En entrevista, el productor belga confesó que llevaba años sin tener contacto con Lykke Li, por lo que recibir una llamada de la cantante fue completamente inesperado.

“Estaba realmente sorprendido. Estaba en Los Ángeles trabajando en música nueva cuando recibí un mensaje suyo preguntándome si podía llamarme. No habíamos hablado en 15 años”, recordó.

Aquella conversación no fue únicamente un gesto de cortesía.

La artista quería invitarlo a reinterpretar una nueva canción de su más reciente álbum, un proyecto que terminó convirtiéndose en dos remixes diferentes y, finalmente, en “Lucky Again (The Magician Remix)”.

Ese momento también quedó reflejado en el comunicado oficial del lanzamiento, donde The Magician reconoció que recibir la invitación fue “una sorpresa enorme” y, al mismo tiempo, “algo muy especial”, considerando que ambos habían seguido caminos distintos desde el fenómeno global de I Follow Rivers.

El reto: no competir con un clásico

Volver a trabajar con la canción de una artista cuya colaboración anterior se convirtió en un clásico mundial implicaba una enorme responsabilidad.

The Magician sabía que cualquier comparación con I Follow Rivers sería inevitable.

Sin embargo, desde el principio tuvo claro que no quería hacer una segunda parte del éxito que marcó su carrera.

“Había muchas preguntas. ¿Debía hacer una especie de I Follow Rivers versión dos o algo completamente diferente? Al final traté de encontrar un punto medio: no hacerlo demasiado distinto, pero sí llevarlo hacia un sonido más contemporáneo", explicó.

Ese equilibrio terminó definiendo la personalidad del remix.

El productor decidió conservar la esencia emocional que caracteriza la voz de Lykke Li, pero rodearla de una producción más cercana al house de los años noventa, con percusiones más profundas y una energía claramente pensada para la pista de baile.

Aunque The Magician es reconocido internacionalmente por sus producciones electrónicas, insiste en que nunca ha concebido la música únicamente desde el ritmo.

Para él, la emoción continúa siendo el punto de partida de cualquier composición.

“Lykke Li tiene una voz muy emocional. Puedes construir cualquier cosa alrededor de ella porque esa emoción siempre estará al frente. Mi objetivo era crear una progresión musical que hiciera sentir felicidad, nostalgia y esperanza al mismo tiempo”, explicó durante la conversación.

Ese principio creativo también aparece en el comunicado oficial, donde se describe el remix como una producción capaz de transformar Lucky Again en un himno para la pista de baile sin perder la fragilidad y sensibilidad que caracterizan la interpretación original de la cantante sueca.

Hacer música para que las personas se sientan mejor

Más allá de la técnica o las tendencias, The Magician asegura que su verdadera motivación siempre ha sido provocar una reacción emocional positiva.

No habla únicamente de hacer bailar a la gente.

Habla de mejorarles el día.

“Me gusta hacer música que haga sentir bien a las personas. Si alguien está triste o cansado y después de escuchar una canción se siente un poco mejor, entonces siento que hice bien mi trabajo”, afirmó.

Esa filosofía también explica por qué el productor considera que la música electrónica puede conectar con públicos muy distintos.

“Todos somos humanos y todos compartimos emociones. Intento escribir melodías que puedan tocar a cualquier persona, sin importar su cultura o su edad”, señaló.

Durante la entrevista, The Magician dejó claro que su universo creativo no termina en los sintetizadores.

La arquitectura, el diseño, la fotografía, la gastronomía y los viajes forman parte del mismo proceso artístico.

Cada ciudad que visita, cada edificio y cada conversación terminan alimentando sus composiciones.

“Si camino por una ciudad como Ciudad de México puedo inspirarme en un edificio, en un restaurante o incluso en una conversación con un taxista. Todo termina mezclándose: música, diseño, arquitectura, decoración y fotografía. Así vivo”, comentó.

Esa visión coincide con el perfil que acompaña el lanzamiento, donde se describe al productor belga como un creador que ha construido un universo propio donde conviven la música electrónica, la moda, el diseño y la cultura contemporánea.

México, uno de los países más importantes para The Magician

Uno de los momentos más espontáneos de la entrevista llegó cuando se habló del éxito que I Follow Rivers sigue teniendo más de una década después.

Aunque el remix conquistó Europa antes de expandirse al resto del mundo, The Magician reveló un dato que incluso sorprendió al entrevistador.

Actualmente, México es el país donde más se escucha la canción.

“Si veo las estadísticas, México es hoy el país número uno. Incluso por encima de Estados Unidos o Francia”, comentó.

El productor no ocultó el cariño que siente por el público mexicano.

“Los mexicanos tienen un corazón enorme, con muchísima emoción, y por eso los queremos tanto”, añadió entre risas.

Aunque el lanzamiento de “Lucky Again (The Magician Remix)” conecta inevitablemente con uno de los mayores éxitos de su trayectoria, The Magician asegura que el futuro apunta hacia otra dirección.

Su siguiente etapa estará mucho más enfocada en la música de club.

Quiere producir canciones pensadas para que otros DJs también las incorporen en sus sets.

“Ahora estoy haciendo música mucho más orientada al club. Más house, más electrónica y menos estructura pop. Es la música que quiero compartir en esta nueva etapa”, adelantó.

Ese cambio también coincide con la agenda que acompaña el lanzamiento del remix. Durante los próximos meses, el productor recorrerá escenarios como Pacha Ibiza, Ushuaïa Ibiza, Terrazza Barcelona, Knowhere Festival, WeCanDance y diversas fechas por Europa y Norteamérica, además de preparar nuevas colaboraciones con Moscoman, Nico De Andrea y JØRD.

Un reencuentro que mira hacia adelante

Quince años después de transformar una canción en un fenómeno global, Lykke Li y The Magician demuestran que las colaboraciones más memorables no dependen únicamente de la nostalgia.

“Lucky Again (The Magician Remix)” no intenta competir con el legado de I Follow Rivers. Su verdadero valor está en mostrar cómo dos artistas que crecieron por separado pueden volver a encontrarse desde un lugar creativo distinto, conservando la sensibilidad que los hizo conectar con millones de personas alrededor del mundo.

Para The Magician, el objetivo sigue siendo el mismo que hace una década: crear música capaz de unir a las personas.

Y si algo deja claro este nuevo capítulo, es que algunas conexiones artísticas nunca desaparecen; simplemente esperan el momento adecuado para volver a sonar.