¡“Clueless” regresa en una nueva serie!: Paramount+ da luz verde a nuevo proyecto con Alicia Silverstone

Clueless La película de culto noventera tendrá secuela. (IMDb)

¡Clueless (también conocida en español como Fuera de onda y Ni idea) tendrá una secuela!. La película sobre Cher Horowitz, la adolescente glamorosa que urde intrigas románticas en su bachillerato, regresa para una serie con la actriz Alicia Silverstone reintepretando el rol principal.

¿Cuándo saldrá nueva serie de “Clueless”?

La película noventera Clueless (1995), parcialmente basada en la novela Emma de Jane Austen, regresa en una época de alta demanda por nostalgia de la época en que se estrenó. En su momento, la cinta se convirtió en un clásico de culto instantáneo y resultó en libros inspirados por ella, así como también una serie en 1996 que tuvo 62 episodios y contó con algunos miembros secundarios del elenco original y Rachel Blanchard en el papel de Cher.

Variety reportó que el servicio de streaming Peacock había anunciado la intención de continuar con la historia de Cher en 2025, pero el servicio dijo en abril de este año que no continuaría con el idea. Esto permitió a Paramount, productores de la película original, adquirir el proyecto y proponer una serie con una temporada inicial de 6 episodios. Comenzará a rodar en Los Ángeles durante 2027, por lo que se puede esperar salga al final de ese año o en 2028.

¿De qué tratará secuela de Clueless?

En esta ocasión, la serie contará con Alicia Silverstone y, se especula, algunos miembros del reparto original como Paul Rudd. El argumento fue dado a conocer como el siguiente:

“La amada ícono de Beverly Hills Cher Horowitz ha resuelto muchas cosas: Es exitosa en los negocios y ha dominado la maternidad —al menos hasta los años de preparatoria de su hija, y Cher encuentra que se padre de un adolescente la hace sentirse “sin idea” una vez más".

La serie será escrita y producida por Josh Schwartz, Stephanie Savage y Jordan Weiss. Schwartz y Savage han trabajado en otros éxitos de culto entre adolescentes como The O.C. (2003-2007) y Gossip Girl (2007-2012), mientras que Weiss fue responsable de la secuela de otro clásico de la época, Un viernes de locos (2003), por lo que podemos esperar a un equipo sólido detrás del nuevo proyecto.