¿Qué ver en Prime Video en agosto 2026? Series y películas que se estrenan este mes

¿Qué ver en Prime Video en agosto 2026? | Todos los estrenos y fechas. (Pexels)

Prime Video refresca su catálogo para el próximo mes de agosto con nuevas temporadas de series, películas de acción, romance y supervivencia, además de transmisiones de partidos en vivo.

Estrenos de Prime Video en agosto 2026

7 de agosto – Nadie Nos Va a Extrañar

La serie mexicana estrenada en 2024 regresará con una nueva temporada que seguirá a sus protagonistas durante su último año de preparatoria. La historia estará marcada por la ausencia de Memo, la llegada de nuevos personajes y las dudas sobre lo que ocurrirá después de terminar la escuela.

12 de agosto – Reacher, temporada 4

Jack Reacher volverá con una cuarta temporada basada en Mañana no estás, novela de Lee Child.La nueva historia comenzará después de un violento incidente en el metro que llevará al protagonista a involucrarse en otra conspiración, mientras intenta descubrir quién está detrás de lo ocurrido.

21 de agosto – En la Zona Gris

La película de acción seguirá a un equipo de agentes encubiertos que recibe la misión de recuperar una fortuna de mil millones de dólares robada por un poderoso dictador. Lo que comienza como un atraco aparentemente imposible terminará convirtiéndose en un enfrentamiento de engaños, estrategia y supervivencia.

22 de agosto – Chivas vs Xolos

El futbol también formará parte de la programación de agosto. Prime Video transmitirá en vivo el partido entre Chivas de Guadalajara y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX.

26 de agosto – The Last Sunrise

Ry, una universitaria con una enfermedad crónica, viaja a Mallorca para pasar el verano con su madre. Ahí conocerá a Julián, con quien iniciará una relación que la llevará a disfrutar el presente. Sin embargo, su estado de salud y algunos secretos familiares podrían cambiar sus planes.

28 de agosto – Betty La Fea: Más Fea Que Nunca

Betty regresará con nuevos episodios acompañada por varios de los personajes más conocidos de la franquicia. Entre las novedades estará el reencuentro completo de El Cuartel de las Feas.

28 de agosto – Turbulencias

Un viaje en globo aerostático se convierte en una situación extrema cuando un matrimonio pierde el control de la aeronave. Aislados y a merced del viento, ambos tendrán que controlar el miedo y tomar decisiones para sobrevivir.

¿Cuánto cuesta Prime Video en México?

Puedes acceder a la catalogo de entretenimiento de Prime Video a través de Amazon Prime, con un costo de $99 pesos al mes o $899 pesos al año en México. Además, si eres nuevo usuario, puedes probar el servicio gratis durante 30 días.

Además de contar con Prime Video, la membresía ofrece beneficios como envíos gratis, Amazon Music y Prime Gaming.