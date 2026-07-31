Samara Weaving podría ser Emma Frost: estos son los rostros rumorados para interpretar a los X-Men del MCU

X-Men del MCU Por ahora, Marvel Studios mantiene silencio sobre el elenco definitivo, pero las especulaciones incrementan en redes sociales.

Tras el estreno internacional de Spider-Man: Brand New Day, peldaño del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que —según especula el público fanático— terminaría por introducir a los mutantes en la franquicia, Marvel Studios comenzó a dar las primeras señales de sus intenciones de explorar a los populares X-Men en futuros proyectos, ya que este viernes 31 de julio han surgido los primeros nombres que se unirán a la aventura.

Samara Weaving sería Emma Frost en el reinicio mutante de Marvel Studios

De acuerdo con reportes recientes, Samara Weaving fue selecionada para interpretar a Emma Frost en la nueva era de los X-Men del MCU, incorporación que pretende expandir el dominio de la franquicia en el entretenimiento cinematográfico del momento.

La actriz australiana de 34 años ha ganado notoriedad en Hollywood gracias a su interpretación de “scream queen” en producciones como Ready or Not, Scream VI, Azrael y Babysitter, consolidándose como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

Anteriormente, en la saga creada por FOX, Emma Frost fue interpretada por January Jones en First Class, adquiriendo las habilidades características de la mutante en su versión de cómic, tales como su telepatía y la capacidad de transformar su cuerpo en diamante orgánico, lo que le otorga una enorme resistencia física.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha realizado un anuncio oficial, sin embargo, los reportes señalan que el estudio explora el elenco de mutantes para dar arranque a la nueva era tras los acontecimientos de Avengers: Secret Wars.

Cailee Spaeny y Charles Melton también están en la mira, mientras Inde Navarrete busca sumarse al MCU

Los rumores sobre el reparto también incluyen a Cailee Spaeny como la principal candidata para interpretar a Rogue, una de las mutantes con mayor popularidad en el universo X-Men debido a su capacidad de absorber recuerdos, psique e incluso poderes de cualquier persona que entre en contacto con su piel.

Por otra parte, Charles Melton ha sido reportado como la opción más probable para dar vida a Hank McCoy, alias Beast, mutante fundador de los X-Men y que se caracteriza por su pelaje azul, similar al de una bestia.

A estos rumores se suma la actriz sensación del momento, Inde Navarrete —protagonista de Obsession—, quien recientemente confirmó que sostuvo una reunión con Jake Schreier, director del reboot de X-Men.

Navarrete aclaró que no se discutió un papel en específico, no obstante, la joven actriz confesó que su mayor deseo es interpretar a Mystique, ya que desde niña quedó fascinada con el proceso de maquillaje y prótesis que convirtió al personaje en uno de los más icónicos de la franquicia FOX.

Por ahora, Marvel Studios mantiene silencio sobre el elenco definitivo, pero las especulaciones incrementan en redes sociales y el entusiasmo por los héroes marginados más populares está alcanzando un nivel que no había sido visto desde las primeras fases del MCU.