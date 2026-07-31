The End of Oak Street: estreno en México, trama y todos los detalles de la nueva película de Anne Hathaway y Ewan McGregor

El final de la calle Oak El nuevo proyecto de ciencia ficción producido por J.J. Abrams será protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

Los grandes estrenos no se detienen este verano y, tras liderar junto a Matt Damon y Tom Holland el éxito en taquilla de Christopher Nolan, La Odisea, Anne Hathaway se muda a su propio viaje de supervivencia junto a Ewan McGregor en una nueva película de ciencia ficción, El final de la calle Oak, cuya mezcla de suspenso, aventura y supervivencia ha despertado el entusiasmo del público internacional.

Uno de los elementos principales destacados de este nuevo filme, es la comparación en redes sociales con el clásico Jurassic Park, ya que la nueva película protagonizada por Anne Hathaway contiene dinosaurios, ¡así es, dinosaurios en los suburbios!

Anne Hathaway, Ewan McGregor y David Robert Mitchell unen fuerzas contra la Era Mesozoica

El reparto está encabezado por Anne Hathaway, quien ha dominado los estelares este 2026 gracias al estreno de la secuela El Diablo Viste a la Moda 2 y el último ambicioso proyecto de Christopher Nolan, La Odisea.

A la cotizada actriz se une Ewan McGregor, el inolvidable Obi-Wan Kenobi, quien interpretará a Greg Platt, mientras que Hathaway será Denise, su esposa. Juntos desempeñarán la complicada tarea de proteger a su familia después de que un extraño fenómeno transforme por completo su tranquila realidad en los suburbios.

La película fue escrita y dirigida por David Robert Mitchell, cineasta reconocido por proyectos como It Follows y Under the Silver Lake. Esta ocasión, Mitchell apuesta por una historia cargada de misterio, ciencia ficción, horror y aventura.

J.J. Abrams participa en la producción, conformada también por Hannah Minghella, Matt Jackson, Tommy Harper y el mismo director, mientras que la banda sonora fue responsabilidad de Michael Giacchino, compositor detrás de franquicias como Jurassic World, The Batman y Spider-Man.

¿De qué trata El final de la calle Oak? El tráiler genera reacciones positivas en la audiencia

La historia sigue a la familia Platt, cuya tranquila calle suburbana desaparece repentinamente después de un evento fuera de lo natural, ya que el vecindario entero es transportado a un lugar desconocido... y fuera de tiempo.

El sitio al que la familia Platt es transportada supera toda crisis natural de la era moderna, ya que tendrán que enfrentarse a enormes dinosaurios que representan una amenaza constante para los sobrevivientes de este suburbio.

En redes sociales, usuarias y usuarios han destacado la combinación de ciencia ficción, terror de supervivencia y dinosaurios, catalogándola como una mezcla entre Jurassic Park y Poltergeist; al mismo tiempo, han especulado una conexión al universo Cloverfield, debido a la participación de J.J. Abrams.

La cinta originalmente fue anunciada bajo el título Flowervale Street, pero Warner Bros. decidió renombrarla para reforzar el tono apocalíptico y de supervivencia.

¿Cuándo se estrena The End of the Oak Street en México?

De acuerdo con el tráiler final revelado por Warner Bros., El final de la calle Oak llegará a los cines de México el 13 de agosto de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos, y estará disponible tanto en formato tradicional como IMAX.

Hasta el momento, los boletos para funciones de preventa aún no han sido anunciados, sin embargo, se espera que la productora revele más detalles conforme se acerque la fecha de estreno en el país y el resto del mundo.